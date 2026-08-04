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लखनऊ में आज निकलेगा चेहल्लुम जुलूस, 40-50 हजार लोग हो सकते हैं शामिल, जानिए रूट

10 कंपनी PAC, ड्रोन और CCTV से निगरानी, सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मी तैनात.

chehlum procession taken in lucknow today know route security
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:47 AM IST

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लखनऊ: राजधानी में चेहल्लुम का जुलूस आज निकलेगा. इसे देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस का अनुमान है कि जुलूस में 40 से 50 हजार लोग शामिल होंगे. इसी को देखते हुए पूरे पश्चिमी जोन को पांच जोन और 18 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

ये है जुलूस का रूट, जानें तैयारी
जुलूस चौक स्थित नाजिम शाह इमामबाड़े से शुरू होकर मेफेयर तिराहा, नक्खास, तुड़ियागंज, बिल्लौचपुरा, बाजारखाला, कर्बला पुत्तनशाह, हैदरगंज, बुलाकी अड्डा और एवरेडी तिराहे से होते हुए तालकटोरा स्थित कर्बला में समाप्त होगा. पूरे रूट की निगरानी CCTV कैमरों और ड्रोन से की जाएगी. सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे नजर रखी जाएगी.

पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जुलूस के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

सुरक्षा के इंतजाम: सुरक्षा के लिए 10 कंपनी PAC, अर्द्धसैनिक बल, वायरलेस यूनिट, QRT, पीआरवी और डायल-112 की टीमें तैनात की गई हैं. जुलूस के पूरे रास्ते पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी नजर रखेंगे. ऊंची इमारतों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पहले से ही फ्लैग मार्च और रूट मार्च कराया जा चुका है. बबलू कुमार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि चेहल्लुम के सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. लोगों से अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक डायवर्जन में पुलिस का सहयोग करें.

लखनऊ कमिश्नरेट ने दिए निर्देश: जुलूस की सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी ताकत झोंक दी है. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों को परखने के लिए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने ड्यूटी में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की समीक्षा/ब्रीफिंग की और मैदान में मुस्तैदी के कड़े दिशा-निर्देश दिए.

​संवेदनशीलता और व्यवहारिकता पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस बल को सख्त हिदायत दी है कि जुलूस में शामिल अकीदतमंदों व आम जनता के साथ संवेदनशील, संयमित और व्यावहारिक व्यवहार रखा जाए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जुलूस के पूरे मार्ग (इमामबाड़ा नाजिम साहब, नक्खास, टूड़ियागंज, हैदरगंज, एवरेडी तिराहा व कर्बला तालकटोरा) पर भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है. ​ड्रोन और CCTV से 24×7 निगरानी जुलूस मार्ग और आसपास की छतों/संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन कैमरों से पल-पल की निगरानी रखी जाएगी.

​सादे कपड़ों में एलआईयू तैनात: असामाजिक तत्वों, संदिग्ध गतिविधियों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसी की विशेष टीमें सादे कपड़ों में सक्रिय रहेंगी.

डायवर्जन पालन और आपातकालीन व्यवस्था
​पुलिस कमिश्नर ने यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुबह 11:00 बजे से लागू होने वाले रूट डायवर्जन का कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो। साथ ही, जुलूस के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर पैनी नजर
​लखनऊ पुलिस की सोशल मीडिया सेल को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चेहल्लुम जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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