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चंडीगढ़ में शैफेक्स इंडिया 2026 का आयोजन, शेफ विकास चावला बोले- बच्चों के लिए बना रहे मिलेट्स का पिज़्ज़ा

चंडीगढ़ के सेक्टर-17 परेड ग्राउंड में शैफेक्स इंडिया 2026 चल रहा है जिसमें शेफ विकास चावला से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

Chefex India 2026 going on at Sector 17 Parade Ground Chandigarh Chef Vikas Chawla Millet pizza
चंडीगढ़ में शैफेक्स इंडिया 2026 का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 9:08 PM IST

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चंडीगढ़ : खाने की थाली में बदलाव सिर्फ नए स्वाद से नहीं, बल्कि उन अनाजों की वापसी से भी आ सकता है जो कभी भारतीय रसोई का हिस्सा हुआ करते थे. सेक्टर-17 परेड ग्राउंड में चल रहे शैफेक्स इंडिया 2026 के दौरान चंडीगढ़ के शेफ और मिलेट्स को बढ़ावा देने वाले शेफ विकास चावला से हुई बातचीत में उन्होंने पारंपरिक अनाजों को आधुनिक खान-पान से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया.

कारोबार और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा : शैफेक्स में शेफ, रेस्टोरेंट संचालकों, होटल व्यवसायियों, खाद्य उद्यमियों और सप्लायर्स के बीच कारोबार और साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है. ऐसे में मिलेट्स जैसे पारंपरिक खाद्य उत्पादों को नए बाजार और नए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का मुद्दा भी आयोजन का अहम हिस्सा बनकर सामने आया है.

चंडीगढ़ में शैफेक्स इंडिया 2026 का आयोजन (ETV Bharat)

पूरा फूड बिजनेस एक जगह : वहीं, शैफेक्स इंडिया सिर्फ खान-पान और शेफ की कला तक सीमित नहीं है. 18 से 20 सितंबर तक सेक्टर-17 परेड ग्राउंड में चल रहे इस बी2बी एक्सपो में फूड प्रोसेसिंग, कमर्शियल किचन, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी और रिटेल से जुड़े कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं. आयोजकों के मुताबिक इसका उद्देश्य खाद्य और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पर लाना है.

मिलेट्स कोई नई खोज नहीं : विकास चावला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "मिलेट्स भारतीय भोजन की कोई नई खोज नहीं हैं. बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज लंबे समय से देश की अलग-अलग रसोइयों में इस्तेमाल होते रहे हैं. अब चुनौती ये है कि इन्हें केवल पारंपरिक व्यंजनों तक सीमित न रखकर आज की पसंद के हिसाब से नए रूप में पेश किया जाए. उनका कहना है कि मिलेट्स से परांठे और खिचड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजनों के अलावा डेजर्ट और कई आधुनिक डिश भी तैयार की जा सकती हैं".

कम पानी में उगाई जा सकती है मिलेट्स की फसलें : उन्होंने मिलेट्स की खेती से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं पर भी बात की. उनके अनुसार कई मिलेट फसलें अपेक्षाकृत कम पानी और कृषि संसाधनों में उगाई जा सकती हैं. ऐसे में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना किसानों, खान-पान और टिकाऊ खाद्य व्यवस्था, तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है.

जल्द मिलेगा मिलेट्स का पिज्जा : उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए ब्रिक्स में भी हमने मिलेट को लेकर अपनी मेज़बानी की थी. तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में हमने तीनों समय का खाना मिलेट से तैयार किया जहां कई विदेशों से आए हुए मेहमानों ने मिलेट की ख़ूब सराहना की थी. उन्होंने बताया कि हाल ही में हम मिलेट से बनने वाली पिज़्ज़ा पर रिसर्च कर रहे हैं. अभी तक 70 प्रतिशत तक इस खास पिज़्ज़ा को बनाने में कामयाबी हासिल हुई है. जल्द ही मिलेट से बनने वाला पिज़्ज़ा लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. चावला खुद भी मिलेट्स को लेकर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं और चंडीगढ़ में Jhumroo से जुड़े हैं, जिसे उत्तर भारत का पहला मिलेट-इंटेंसिव रेस्टोरेंट बताया गया है. उनका प्रयास पारंपरिक अनाजों को ऐसी प्रस्तुति देना है, जिससे युवा और नए दौर के ग्राहक भी उन्हें अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकें.

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