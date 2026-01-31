ETV Bharat / state

भारत की GI-टैग्ड पाक विरासत को मिला वैश्विक मंच, दुबई में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे जयपुर के सौरभ

जयपुर : पारंपरिक भारतीय स्वादों की खुशबू एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिखर रही है. जयपुर के शेफ सौरभ शर्मा दुबई में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फूड एंड बेवरेज प्लेटफॉर्म गुलफूड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. खास बात है कि इस साल भारत को गुलफूड का पार्टनर कंट्री चुना गया है. शेफ सौरभ उन चुनिंदा कुकिंग एम्बेसडर्स में शामिल हैं, जिन्हें देश की समृद्ध पाक विरासत को दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिला. इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत की देशी शॉर्ट-ग्रेन चावल की किस्में काला नमक चावल (बुद्धा राइस) और गोविंदो भोग चावल पेश किया.

कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में एपीडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) के माध्यम से गुलफूड 2026 में भारत की भागीदारी, न सिर्फ देश की पारंपरिक खान-पान संस्कृति को दर्शा रही है, बल्कि भारतीय कृषि-निर्यात की बढ़ती वैश्विक संभावनाओं को भी प्रेजेंट कर रही है. ऐसे मंच पर जयपुर जैसे ऐतिहासिक शहर से जुड़े शेफ की मौजूदगी राजस्थान के लिए गर्व का विषय है. इसे लेकर शेफ सौरभ शर्मा ने कहा, गुलफूड जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि ये दुनिया को बताने का मौका है कि भारत के GI-टैग्ड खाद्य उत्पाद केवल परंपरा नहीं, बल्कि क्वालिटी, डाइवर्सिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस का प्रतीक भी हैं. यहां वो भारत के कम चर्चित लेकिन विशिष्ट GI-टैग उत्पादों को लाइव कुकिंग डेमोंस्ट्रेशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, शेफ्स और फूड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने पेश कर रहे हैं.

