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भोपाल में शेफ ने की आत्महत्या, सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम

भोपाल के कलियासोत डैम के पास पेड़ पर मिला शेफ का शव. पुलिस ने कहा, जांच के आधार पर कानूनी करेंगे कार्यवाही.

Chef killed himself Bhopal
भोपाल में शेफ ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:01 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में सूदखोरी के कथित दबाव में एक 37 वर्षीय शेफ की आत्महत्या ने एक बार फिर अवैध ब्याज कारोबार और साहूकारी लाइसेंस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. रातीबड़ थाना क्षेत्र के कलियासोत जंगल में राम शिरोमणि पटेल का शव मिला. मौके से मिले एक सुसाइड नोट में मृतक ने कर्ज, ब्याज और भुगतान का पूरा हिसाब बयां किया है.

पुलिस आर्थिक लेनदेन और सूदखोरी के एंगल पर जांच कर रही है. परिजनों का आरोप है कि मकान निर्माण के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के बाद भी लगातार बढ़ते ब्याज और वसूली के दबाव ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

Chef killed himself Bhopal
भोपाल में शेफ ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

शेफ की आत्महत्या ने खोली सूदखोरी के नेटवर्क की परतें

मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा "मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है. कर्ज का जिक्र है. कितना पैसा लिया था इसका जिक्र नहीं है. मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है. जाँच मे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही करेंगे."

कॉल डिटेल, वित्तीय लेन-देन की जांच

मृतक के भाई अरुण पटेल ने बताया "भाई ने मणिपुरम बैंक से गोल्ड रखकर लोन लिया था. उसके खाते में पैसा भी आया था और जो गोल्ड गिरवी रखा था उसकी रसीद भी मिली थी. बैंक वाले घर आए थे और उसको अपने साथ ले गए थे."

इस घटना के बाद तहसील कार्यालय से जारी होने वाले साहूकारी लाइसेंस की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 के तहत शहरी क्षेत्र में ब्याज पर पैसा देने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. तहसील कार्यालय की कानून-गो शाखा से आवेदन और निर्धारित स्टांप शुल्क के आधार पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं. रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2018 में भोपाल में 346 साहूकारी लाइसेंस जारी किए गए थे जबकि इस वर्ष अब तक 118 लाइसेंस जारी हो चुके हैं और करीब 30 आवेदन लंबित हैं.

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