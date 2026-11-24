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कूनो से बयाना पहुंचे चीता को किया ट्रेंकुलाइज, विशेषज्ञ टीम सुरक्षित लेकर रवाना हुई

चीता को किया ट्रेंकुलाइज ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पहुंचे चीते को मंगलवार सुबह वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने ट्रेंकुलाइज कर लिया. कई दिनों से बयाना के जंगलों में मूवमेंट कर रहे चीते को सुरक्षित तरीके से बेहोश करने के बाद टीम उसे वापस कूनो नेशनल पार्क ले जाने के लिए रवाना हो गई. इस कार्रवाई के साथ ही बयाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चल रहा चीते की निगरानी और रेस्क्यू का अभियान पूरा हो गया.