कूनो से बयाना पहुंचे चीता को किया ट्रेंकुलाइज, विशेषज्ञ टीम सुरक्षित लेकर रवाना हुई
डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि चीते को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग की दो टीमें बयाना पहुंची थीं.
Published : November 24, 2026 at 1:32 PM IST
भरतपुर : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पहुंचे चीते को मंगलवार सुबह वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने ट्रेंकुलाइज कर लिया. कई दिनों से बयाना के जंगलों में मूवमेंट कर रहे चीते को सुरक्षित तरीके से बेहोश करने के बाद टीम उसे वापस कूनो नेशनल पार्क ले जाने के लिए रवाना हो गई. इस कार्रवाई के साथ ही बयाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चल रहा चीते की निगरानी और रेस्क्यू का अभियान पूरा हो गया.
डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि चीते को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग की दो टीमें बयाना पहुंची थीं. दोनों टीमों ने स्थानीय वन विभाग के सहयोग से चीते की लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखी. मंगलवार सुबह चीते की लोकेशन नगला निर्मान और नगला भांड गांव के आसपास मिली. इसके बाद विशेषज्ञों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए चीते को ट्रेंकुलाइज कर लिया. उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूरी की गई और चीते को सुरक्षित तरीके से बेहोश करने के बाद टीम उसे लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई.
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कई दिनों से बयाना के जंगलों में था मूवमेंट : गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता KGP-13 बयाना क्षेत्र के जंगलों में पहुंचा था. चीते का मूवमेंट बंध बारैठा, नगला निर्मान और नगला भांड सहित आसपास के वन क्षेत्र में लगातार बना हुआ था. वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं. चीते की मौजूदगी के चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी की जा रही थी. यह चीता इससे पहले भी मई महीने में बंध बारैठा के जंगलों में पहुंचा था. नवंबर में एक बार फिर इसी लैंडस्केप में उसकी वापसी हुई. इस तरह कुछ महीनों के अंतराल में दूसरी बार बयाना क्षेत्र में चीते की मौजूदगी सामने आई थी.
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