राजस्थान में चीता बसाने का प्रयास: NTCA की टीम ने रावतभाटा का किया सर्वे, देखा कितना अनुकूल है एरिया
रावतभाटा और मध्य प्रदेश के गांधी सागर में चीते बसाने की तैयारी तेज हो गई है. एनटीसीए की समिति ने इस क्षेत्र का सर्वे किया.
Published : May 21, 2026 at 8:04 AM IST
कोटा : राजस्थान के रावतभाटा और मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के नजदीकी जंगलों में जल्द ही चीतों की दहाड़ सुनाई दे सकती है. इस इलाके को चीतों के नए आशियाने के रूप में विकसित करने के प्रयास तेज हो गए हैं. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को 'मेटा पापुलेशन साइट' के रूप में जांचने के लिए बुधवार से जमीनी सर्वे शुरू कर दिया है. यह सर्वे रावतभाटा क्षेत्र की पारिस्थितिकीय उपयुक्तता, लैंडस्केप कनेक्टिविटी और भविष्य में चीता बसाने की संभावनाओं के लिए यह मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है.
क्यों खास है यह इलाका? : इस विशेष सर्वे टीम में एनटीसीए के आला अधिकारियों के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारी शामिल हैं. कोटा के मुख्य वन संरक्षक (CCF वाइल्डलाइफ) सुगनाराम जाट ने बताया कि किसी भी नए वन्यजीव को बसाने से पहले वहां के माहौल, पानी और शिकार की उपलब्धता की जांच जरूरी होती है, ताकि बाहर से यहां पर वन्य जीव को लाकर संरक्षित किया जा सके. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक वाइल्डलाइफ कोटा सुगनाराम जाट ने बताया कि एनटीसीएनए रावतभाटा क्षेत्र चीता पुनर्स्थापना के लिए चिन्हित की हुई है.
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एनटीसीए की 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद रावतभाटा क्षेत्र में मेटा पापुलेशन साइट के रूप में मूल्यांकन किया जाना था. इसके लिए गठित टीम क्षेत्र में बुधवार को पहुंची थी. रावतभाटा से बुधवार को दौरा शुरू किया. इसके बाद गांधी सागर की ओर प्रस्थान किया. समिति ने चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक वन मंडल के रावतभाटा रेंज अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र का निरीक्षण किया. यह राणा प्रताप सागर बांध के ईस्ट साइड में है. लगभग 299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह भू-भाग प्राकृतिक रूप से पूर्व दिशा में स्थित पर्वतीय श्रेणियों से संरक्षित है. इसके उत्तरी भाग में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और दक्षिण दिशा में मध्यप्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिससे यह क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो से कनेक्ट करता है.
निरीक्षण के दौरान समिति ने राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र, गॉर्ज क्षेत्र व आसपास के वन क्षेत्रों का अवलोकन किया. इसमें क्षेत्र की वनस्पति, मृदा संरचना, शिकार प्रजातियों की उपलब्धता, जैविक दबाव व अन्य पारिस्थितिकीय कारकों का आकलन किया गया. यह सब चीता पुनर्स्थापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. बाद में एकलिंगपुरा व बरखेड़ा होते हुए गांधी सागर क्षेत्र में टीम गई. इसके बाद समिति गुरुवार को राणा प्रताप सागर बांध के वेस्ट साइड में स्थित कुल्थी, जावदा व भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेगी.
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इस हाई-लेवल सर्वे टीम में एनटीसीए के सदस्य एस.एस. श्रीवास्तव, राजस्थान के प्रतिनिधि सीसीएफ सुगनाराम जाट, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. विपिन, मध्य प्रदेश के गांधी सागर के डीएफओ संजय रायखेरे और एनटीसीए के एआईजी पवन जैफ शामिल रहे. इनके साथ ही चित्तौड़गढ़ के डीएफओ राहुल झाझरिया और कोटा के उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर भी मौजूद रहे.