कूनो से भटककर रणथंभौर पहुंचा KP2 चीता, आसपास के गांवों में दहशत, छूटी खेती-बाड़ी और पढ़ाई-लिखाई
ग्रामीण डर के चलते खेतों एवं बगीचों में नहीं जा पा रहे. हर वक्त अनहोनी का अंदेशा रहता है. बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे.
Published : May 6, 2026 at 3:40 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क बाघ, तेंदुआ और चीते के मूवमेंट का गवाह बना है. मध्यप्रदेश के कुनो से 20 दिन पहले KP2 नामक चीता भटककर रणथंभौर पहुंच गया. अब उसे यहां की आबोहवा भा गई. यह चीता KP2 कभी रणथंभौर के जोन नंबर 8-9 और 10 में घूमता है तो कभी वहां से निकलकर आसपास के आबादी क्षेत्र में पहुंच जाता है. इससे ग्रामीणों में डर और दहशत है. हाल में KP2 चीता रणथंभौर से सटे कैलाशपुरी गांव के अमरूदों के बाग में पहुंच गया था. ग्रामीणों ने इस चीते को पकड़ने की मांग की है. उनका तर्क हैं कि इससे खेती बाड़ी और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.
रणथंभौर नेशनल पार्क के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश के कुनो अभ्यारण्य से भटककर चीता KP2 रणथंभौर की सीमा में आ गया था. वन विभाग टीम लगातार उसे मॉनिटर कर रही है. इस चीते का मूवमेंट कैलाशपुरी गांव से दूर जंगल में है. ग्रामीणों की सुरक्षा के लिहाज से हमारी टीमें चीते के मूवमेंट पर नजर बनाए है. वहीं ग्रामीण भरत लाल ने बताया कि चीते का कैलाशपुरी के नजदीक अमरूदों के बगीचे में मूवमेंट ज्यादा देखा जा रहा है. करीब एक सप्ताह से चीते का मूवमेंट है. हालांकि बीच बीच में यह रणथंभौर के जोन नंबर 10 में चला जाता है. इसके अमरूदों के बगीचे में आने से कैलाशपुरी में भय है. भरत लाल ने कहा, चीते के मूवमेंट से खेती बाड़ी का काम प्रभावित हो रहा है. ग्रामीण डर के चलते ना खेतों एवं ना ही बगीचों में जा पा रहे हैं. हर वक्त अनहोनी का अंदेशा रहता है.
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शिकायत पर केवल आश्वासन: कैलाशपुरी के लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा बच्चों को है. मोजीपुरा से कई बच्चे उसी रास्ते से स्कूल आते जाते हैं, जहां चीते का मूवमेंट है. ऐसे में चीते के डर से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे. चीते ने पालतू पशु एवं बकरियों का शिकार किया. लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है. सिंचाई के अभाव में खेतों में फसलें सूख गई. बगीचों एवं खेतों में निराई-गुड़ाई तक नहीं कर पा रहे. लोग बोले-वन विभाग भले चीते की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन उसके मूवमेंट से लोग भयग्रस्त हैं. ग्रामीणों ने वन अधिकारियों से चीते को पकड़ने की मांग की. कहा, क्षेत्रीय रेंजर एवं डीएफओ से शिकायत भी की, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है.
केपी2 का मूवमेंट यहां: करीब 20 दिन पहले KP2 नामक चीता कुनो से रणथंभौर आया. चीता रणथंभौर की पालीघाट रेंज के अजीतपुरा के निकट देखा गया. वहां से रणथंभौर के जोन नंबर 9 आया. कुछ दिन रहने के बाद सवाई माधोपुर की श्याम वाटिका कॉलोनी जा पहुंचा. फिर जोन नंबर 9 पहुंचा. इसके बाद कभी जोन नंबर 10 तो कभी कैलाशपुरी में अमरूदों के बगीचे एवं दुमोदा तथा मोजीपुरा के आसपास घूमता रहता है. अभी चीते का मूवमेंट जोन नंबर 10 में बना है.
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