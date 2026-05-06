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कूनो से भटककर रणथंभौर पहुंचा KP2 चीता, आसपास के गांवों में दहशत, छूटी खेती-बाड़ी और पढ़ाई-लिखाई

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क बाघ, तेंदुआ और चीते के मूवमेंट का गवाह बना है. मध्यप्रदेश के कुनो से 20 दिन पहले KP2 नामक चीता भटककर रणथंभौर पहुंच गया. अब उसे यहां की आबोहवा भा गई. यह चीता KP2 कभी रणथंभौर के जोन नंबर 8-9 और 10 में घूमता है तो कभी वहां से निकलकर आसपास के आबादी क्षेत्र में पहुंच जाता है. इससे ग्रामीणों में डर और दहशत है. हाल में KP2 चीता रणथंभौर से सटे कैलाशपुरी गांव के अमरूदों के बाग में पहुंच गया था. ग्रामीणों ने इस चीते को पकड़ने की मांग की है. उनका तर्क हैं कि इससे खेती बाड़ी और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.

रणथंभौर नेशनल पार्क के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश के कुनो अभ्यारण्य से भटककर चीता KP2 रणथंभौर की सीमा में आ गया था. वन विभाग टीम लगातार उसे मॉनिटर कर रही है. इस चीते का मूवमेंट कैलाशपुरी गांव से दूर जंगल में है. ग्रामीणों की सुरक्षा के लिहाज से हमारी टीमें चीते के मूवमेंट पर नजर बनाए है. वहीं ग्रामीण भरत लाल ने बताया कि चीते का कैलाशपुरी के नजदीक अमरूदों के बगीचे में मूवमेंट ज्यादा देखा जा रहा है. करीब एक सप्ताह से चीते का मूवमेंट है. हालांकि बीच बीच में यह रणथंभौर के जोन नंबर 10 में चला जाता है. इसके अमरूदों के बगीचे में आने से कैलाशपुरी में भय है. भरत लाल ने कहा, चीते के मूवमेंट से खेती बाड़ी का काम प्रभावित हो रहा है. ग्रामीण डर के चलते ना खेतों एवं ना ही बगीचों में जा पा रहे हैं. हर वक्त अनहोनी का अंदेशा रहता है.