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कूनो का चीता 'केपी-3' वापस लौटा: भरतपुर के बंध बारैठा से सुरक्षित किया गया रेस्क्यू, भेजा गया मध्य प्रदेश

15 दिन तक भरतपुर के बंध बारैठा में घूम रहे कूनो के चीते 'KP-3' को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर कूनो नेशनल पार्क भेजा.

बंध बारैठा वाइल्डलाइफ सेंचुरी से कूनो नेशनल पार्क भेजा गया चीता केपी-3.
बंध बारैठा वाइल्डलाइफ सेंचुरी से कूनो नेशनल पार्क भेजा गया चीता केपी-3 (फोटो सोर्स-संदीप बयाना)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 7:04 AM IST

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भरतपुर : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पिछले 15 दिनों से भरतपुर के बंध बारैठा वाइल्डलाइफ सेंचुरी में विचरण कर रहा चीता केपी-3 रविवार को सुरक्षित रूप से वापस कूनो भेज दिया गया. कूनो नेशनल पार्क से पहुंची विशेष रेस्क्यू टीम और वन्यजीव चिकित्सकों ने संयुक्त अभियान चलाकर चीते को ट्रैंकुलाइज किया तथा पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू वाहन के माध्यम से कूनो के लिए रवाना किया.

रेस्क्यू अभियान के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चीता केपी-3 के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी. बंध बारैठा क्षेत्र में उसके सुरक्षित विचरण और व्यवहार को देखते हुए वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान को पूरी सतर्कता के साथ अंजाम दिया.

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डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क देश की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना का हिस्सा है. इसी परियोजना के तहत विशेष टीम चीते को वापस कूनो लेकर गई है. उन्होंने कहा कि बंध बारैठा में रहने के दौरान चीता केपी-3 पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय रहा. इस दौरान उसने प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से विचरण किया और वन क्षेत्र में स्वाभाविक तरीके से शिकार भी किया.

डीएफओ चेतन कुमार ने कहा कि बंध बारैठा वाइल्डलाइफ सेंचुरी जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है. यहां उपलब्ध वन क्षेत्र, जल स्रोत और वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्थाएं इसे विभिन्न प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास बनाती हैं. उन्होंने कहा कि चीते का यहां सुरक्षित रूप से रहना और सफलतापूर्वक शिकार करना इस क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है.

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चीता केपी 3
BANDH BARAITHA BHARATPUR
कूनो नेशनल पार्क
KUNO NATIONAL PARK
CHEETAH KP 3

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