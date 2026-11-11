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चीते ने चंबल नदी को पार कर राजस्थान में महाराजपुर नाका और करणपुर रेंज में प्रवेश किया

एमपी से राजस्थान में पहुंचा चीता. ( ETV Bharat file photo )

सवाई माधोपुरः मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चंबल को पार कर चीता KOMG4 रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंचा है. इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की ट्रैकिंग टीम लगातार चीते पर नजर बनाए हुए है.