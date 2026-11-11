चीते ने चंबल नदी को पार कर राजस्थान में महाराजपुर नाका और करणपुर रेंज में प्रवेश किया
वन विभाग एवं मध्य प्रदेश की चीता ट्रैकिंग टीम लगातार चीते की मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए है.
Published : November 11, 2026 at 11:21 AM IST
सवाई माधोपुरः मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चंबल को पार कर चीता KOMG4 रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंचा है. इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की ट्रैकिंग टीम लगातार चीते पर नजर बनाए हुए है.
वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से चीता KOMG4 गोटा घाट के रास्ते से होते हुए चंबल नदी को पार कर राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि चीते ने चंबल नदी को पार कर राजस्थान में महाराजपुर नाका और करणपुर रेंज में प्रवेश किया. वर्तमान में चीते की लोकेशन कानारदा क्षेत्र, महाराजपुर नाका और करणपुर रेंज में पाई गई है. उनका कहना है कि सवाई माधोपुर की सीमा के निकट होते हुए वर्तमान में चीता करौली जिले में है.
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डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंचे चीते को लेकर वन विभाग एवं मध्य प्रदेश की चीता ट्रैकिंग टीम लगातार चीते की मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए हैं. जिससे कि समय रहते चीते को ट्रेकिंग कर वापस मध्यप्रदेश भेजा जा सके. पूर्व में भी मध्यप्रदेश से चंबल के रास्ते होकर दो बार चीते राजस्थान में पहुंचे गए थे, जिनको ट्रेंकुलाइज कर वापस मध्यप्रदेश भेजा गया था. इस बार फिर से मध्यप्रदेश से चंबल नदी को पार कर वापस चीता KOMG4 राजस्थान में दस्तक दे चुका है.
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बारां भी पहुंचा था एक चीताः मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर नर चीता अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बारां के जंगलों में प्रवेश किया था. कूनो पार्क से घूमते हुए नर चीता सीसीबी-4 ने एमपी के कुरकुटा गांव से राजस्थान के कुरकुटी गांव की सीमा पार कर घुसा है. चीता सिलोरी और खुशियारा होते हुए अंजरोंडा वन क्षेत्र में पहुंचा है. कूनो पार्क और केलवाड़ा रेंज की टीमें उसकी ट्रैकिंग कर रही हैं.
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