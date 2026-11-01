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चीता KNG22 की मौत पर सवाल और बवाल, कॉलर से लाइव लोकेशन नहीं मिलती, वाइल्ड लाइफ एक्सर्पट ने कूनो डायरेक्टर को घेरा

चीता KNG22 की मौत पर सवाल और बवाल ( Source- Kuno National Park )

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में 19 माह के चीते KNG22 की गोली लगने से हुई मौत के बाद अब सैटेलाइट कॉलर की तकनीकी सीमाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने शनिवार को विस्तृत प्रेस नोट जारी कर बताया कि सैटेलाइट कॉलर किसी चीते की हर पल की लाइव लोकेशन नहीं बताता. लेकिन उनके इस स्पष्टीकरण पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने तीखा पलटवार किया है. दुबे ने इसे असफल अफसर का अंग्रेजी में सजावटी वक्तव्य बताते हुए आरोप लगाया कि तकनीकी शब्दों के जरिए अपनी अक्षमता छिपाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कूनो डायरेक्टर उत्तम शर्मा को पद से हटाने की मांग भी की है.

कूनो के डायरेक्टर ने सैटेलाइट कॉलर को लेकर दी सफाई, जिसपर उठे सवाल (Source- Kuno National Park) कूनो डायरेक्टर को पद से हटाया जाए : अजय दुबे अजय दुबे ने अपने बयान में कूनो के दो स्निफर डॉग की मौत, कूनो लैंडस्केप में तेंदुओं के कथित शिकार और माधव टाइगर रिजर्व की बाघिन के मामले का जिक्र किया. उन्होंने वर्ष 2021 में उत्तम शर्मा के पन्ना टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर रहते हुए रेडियो कॉलर लगे बाघ के शिकार का मामला भी उठाया. दुबे ने कहा, '' यदि डायरेक्टर को पद से नहीं हटाया गया तो कूनो के बाकी चीतों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रह सकता है.''