चीता KNG22 की मौत पर सवाल और बवाल, कॉलर से लाइव लोकेशन नहीं मिलती, वाइल्ड लाइफ एक्सर्पट ने कूनो डायरेक्टर को घेरा
कूनो नेशनल पार्क डायरेक्टर ने दी तकनीकी सफाई तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने खोल दिया मोर्चा, कहा-अंग्रेजी में सजावटी बयान देकर छिपा रहे अक्षमता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 7:13 AM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में 19 माह के चीते KNG22 की गोली लगने से हुई मौत के बाद अब सैटेलाइट कॉलर की तकनीकी सीमाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने शनिवार को विस्तृत प्रेस नोट जारी कर बताया कि सैटेलाइट कॉलर किसी चीते की हर पल की लाइव लोकेशन नहीं बताता. लेकिन उनके इस स्पष्टीकरण पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने तीखा पलटवार किया है. दुबे ने इसे असफल अफसर का अंग्रेजी में सजावटी वक्तव्य बताते हुए आरोप लगाया कि तकनीकी शब्दों के जरिए अपनी अक्षमता छिपाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कूनो डायरेक्टर उत्तम शर्मा को पद से हटाने की मांग भी की है.
कूनो डायरेक्टर को पद से हटाया जाए : अजय दुबे
अजय दुबे ने अपने बयान में कूनो के दो स्निफर डॉग की मौत, कूनो लैंडस्केप में तेंदुओं के कथित शिकार और माधव टाइगर रिजर्व की बाघिन के मामले का जिक्र किया. उन्होंने वर्ष 2021 में उत्तम शर्मा के पन्ना टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर रहते हुए रेडियो कॉलर लगे बाघ के शिकार का मामला भी उठाया. दुबे ने कहा, '' यदि डायरेक्टर को पद से नहीं हटाया गया तो कूनो के बाकी चीतों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रह सकता है.''
डायरेक्टर ने प्रेस नोट में क्या सफाई दी
कूनो डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने शनिवार देर शाम प्रेस नोट में बताया, '' कूनो में सैटेलाइट कॉलर लगे चीतों की लोकेशन सामान्यतः छह घंटे के अंतराल पर प्राप्त होती है. यह व्यवस्था लगातार लाइव प्रसारण की तरह काम नहीं करती. यदि निर्धारित समय पर एक लोकेशन नहीं मिलती तो दो सफल लोकेशन के बीच 12 घंटे या उससे अधिक का अंतर हो सकता है. घने जंगल, पेड़ों की छतरी, पहाड़ी इलाके, गुफाएं और गहरी घाटियां सैटेलाइट सिग्नल को प्रभावित कर सकती हैं. लोकेशन नहीं मिलने का अर्थ यह जरूरी नहीं कि कॉलर खराब हो गया है या जानवर को कोई नुकसान पहुंचा है.''
डायरेक्टर के मुताबिक,कूनो में करीब 15 चीतों की निगरानी के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग के साथ VHF रेडियो रिसीवर का भी इस्तेमाल किया जाता है. चीते प्रतिदिन औसतन 6 से 8 किलोमीटर और कई बार 12 से 15 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करते हैं. एक सैटेलाइट कॉलर की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रु होती है. लोकेशन भेजने की आवृत्ति का असर कॉलर की बैटरी पर भी पड़ता है.
KNG22 चीता की गोली लगने से हुई थी मौत, एक्शन में वन विभाग
मामला 25 अक्टूबर का है, जब मादा चीता निर्वा का 19 माह का नर शावक KNG22 गंभीर रूप से घायल मिला था. उसे जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ले जाया गया. सीटी स्कैन में शरीर के आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान सामने आया. आपातकालीन ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर से बंदूक के पांच छर्रे निकाले गए, लेकिन 27 अक्टूबर की सुबह उसकी मौत हो गई.
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छह वनकर्मी निलंबित, आठ संदिग्धों पर FIR
चीते की सुरक्षा और निगरानी में कथित लापरवाही को लेकर श्योपुर और मुरैना वन मंडल के छह कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. इनमें विजयपुर के रेंजर जाहर सिंह गौड़, पहाड़गढ़ के रेंजर आकाश तोमर और डिप्टी रेंजर कीर्ति शांडिल्य सहित अन्य मैदानी कर्मचारी शामिल बताए गए हैं. मामले में आठ संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मुरैना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए हैं. वहीं, एसटीएफ द्वारा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.
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केंद्र की तीन सदस्यीय टीम भी जांच में जुटी
केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए NTCA और WCCB के वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम भेजी है. इसमें NTCA के वन महानिरीक्षक, WCCB के अतिरिक्त निदेशक और क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं. टीम को घटना की परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था की जांच की जिम्मेदारी दी गई है. मध्यप्रदेश सरकार ने भी वन विभाग और पुलिस अधिकारियों को शामिल कर एसटीएफ गठित की हैं. हालांकि, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बार-बार इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और कूनो डायरेक्टर व वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करने ही बात कर रहे हैं.