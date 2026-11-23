बयाना के जंगलों में डेरा जमाए चीता KGP-13 का होगा रेस्क्यू, मध्यप्रदेश से रवाना हुई विशेषज्ञ टीम
भरतपुर डीएफओ बाला मुरुगन ने बताया- कूनो से आया चीता पिछले दो दिनों से बयाना क्षेत्र में घूम रहा है.
Published : November 23, 2026 at 1:46 PM IST
भरतपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बयाना के जंगलों में पहुंचे चीता KGP-13 को रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है. चीते को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ने और वापस कूनो ले जाने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम बयाना के लिए रवाना हो गई है. चीता पिछले दो दिन से बयाना कोतवाली क्षेत्र के नगला निर्मान और नगला भांड गांव के बीच जंगल में डेरा जमाए हुए है. उसका मूवमेंट दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के नजदीक झाड़ियों में बना हुआ है. वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही हैं.मौके पर बयाना रेंजर पवन विधूड़ी वनकर्मियों के साथ तैनात हैं. राजस्थान वन विभाग की टीमें रेस्क्यू में मध्यप्रदेश की टीम का सहयोग करेंगी. रेस्क्यू का समय, स्थान और रणनीति विशेषज्ञ टीम ही तय करेगी.
रेस्क्यू की रणनीति तय करेगा एमपी वन विभाग: भरतपुर डीएफओ बाला मुरुगन ने बताया- कूनो से आया चीता पिछले दो दिनों से बयाना क्षेत्र में घूम रहा है. मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम उसकी लगातार ट्रैकिंग कर रही है. चीते को रेस्क्यू करने के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा. राजस्थान वन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश की टीम को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है. रेस्क्यू कब और किस तरह किया जाना है, इसका निर्णय मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम करेगी. फिलहाल चीता सुरक्षित है और वन विभाग की टीमें उसकी निगरानी कर रही हैं.
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मई के बाद दूसरी बार बयाना पहुंचा चीता KGP-13: चीता KGP-13 मई महीने के बाद दूसरी बार बयाना के बंध बारैठा वन क्षेत्र में पहुंचा है. इससे पहले भी वह करीब 15 दिनों तक क्षेत्र के अलग-अलग जंगलों में घूमता रहा था. गजनुआ के जंगलों में भी उसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी. अब दोबारा बयाना पहुंचने के बाद वन विभाग उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस कूनो ले जाने की तैयारी में जुटा है.
ग्रामीणों के लिए एडवाइजरी जारी: चीते की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. ग्रामीणों से जंगल में अकेले नहीं जाने, झाड़ियों या सुनसान इलाकों में जाने से बचने और चीते से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. वन विभाग ने चीते को देखने पर उसके नजदीक जाने या उसे घेरने के बजाय तत्काल सूचना देने को कहा है.
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