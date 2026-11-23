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बयाना के जंगलों में डेरा जमाए चीता KGP-13 का होगा रेस्क्यू, मध्यप्रदेश से रवाना हुई विशेषज्ञ टीम

बयाना के जंगल में चीता KGP-13 ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बयाना के जंगलों में पहुंचे चीता KGP-13 को रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है. चीते को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ने और वापस कूनो ले जाने के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग की विशेषज्ञ टीम बयाना के लिए रवाना हो गई है. चीता पिछले दो दिन से बयाना कोतवाली क्षेत्र के नगला निर्मान और नगला भांड गांव के बीच जंगल में डेरा जमाए हुए है. उसका मूवमेंट दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग के नजदीक झाड़ियों में बना हुआ है. वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही हैं.मौके पर बयाना रेंजर पवन विधूड़ी वनकर्मियों के साथ तैनात हैं. राजस्थान वन विभाग की टीमें रेस्क्यू में मध्यप्रदेश की टीम का सहयोग करेंगी. रेस्क्यू का समय, स्थान और रणनीति विशेषज्ञ टीम ही तय करेगी.