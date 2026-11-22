कूनो से 194 किमी का सफर तय कर बयाना के जंगलों में पहुंचा चीता KGP-13, गजनुआ के जंगलों में दिखा मूवमेंट
वन विभाग की टीमें चीते की लोकेशन की मॉनिटरिंग कर रही हैं. सैटेलाइट कॉलर के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
Published : November 22, 2026 at 8:23 PM IST
भरतपुर : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक बार फिर चीता ने राजस्थान के भरतपुर जिले के जंगलों का रुख किया है. कूनो नेशनल पार्क से करीब 194 किलोमीटर की दूरी तय कर चीता KGP-13 बयाना क्षेत्र के जंगलों में पहुंच गया. चीते का मूवमेंट गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गजनुआ गांव के जंगलों में सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया. हालांकि, फिलहाल चीता बंध बारैठा वन क्षेत्र से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गया है. वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन पर लगातार नजर रख रही हैं.
चीता KGP-13 मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चंबल के बीहड़ों और धौलपुर के जंगलों को पार करते हुए भरतपुर जिले के बंध बारैठा वन क्षेत्र तक पहुंचा. शुक्रवार को चीते की मौजूदगी बंध बारैठा क्षेत्र में दर्ज की गई. इसके बाद गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गजनुआ गांव के आसपास के जंगलों में उसका मूवमेंट सामने आया. चीते के इस तरह लगातार अपना क्षेत्र बदलने से वन विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है. विभागीय टीमें उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही हैं, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ मूवमेंट होने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें.
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मई के बाद दूसरी बार पहुंचा बंध बारैठा : खास बात यह है कि चीता KGP-13 का बंध बारैठा वन क्षेत्र में पहुंचना इस साल दूसरी बार है. इससे पहले मई के बाद भी चीते की इस इलाके में मौजूदगी सामने आई थी. उस दौरान करीब 15 दिनों तक क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर उसका मूवमेंट बना रहा था. अब एक बार फिर उसी वन क्षेत्र में उसकी दस्तक ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है. चीते की लगातार बदलती लोकेशन को देखते हुए विभागीय टीमें उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.
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ग्रामीणों को एडवाइजरी : चीता KGP-13 के गले में सैटेलाइट कॉलर लगा हुआ है, जिससे वन विभाग को उसकी लोकेशन की जानकारी मिल रही है. इसी आधार पर टीमें उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं. वन विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल में अकेले नहीं जाएं, विशेषकर सुबह और शाम के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. यदि जंगल या आसपास के क्षेत्र में चीता दिखाई दे तो उसके नजदीक जाने, पीछा करने या उसे घेरने का प्रयास नहीं करें. सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें.
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फिलहाल यूपी की तरफ मुड़ा चीता : डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि शुक्रवार को चीता बंध बारैठा वन क्षेत्र में पहुंचा था. हालांकि, फिलहाल वह वहां से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गया है. वन विभाग की टीमें लगातार उसकी लोकेशन की मॉनिटरिंग कर रही हैं. सैटेलाइट कॉलर के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.
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