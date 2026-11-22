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कूनो से 194 किमी का सफर तय कर बयाना के जंगलों में पहुंचा चीता KGP-13, गजनुआ के जंगलों में दिखा मूवमेंट

बयाना के जंगलों में पहुंचा चीता KGP-13 ( Source - Forest Department )

भरतपुर : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक बार फिर चीता ने राजस्थान के भरतपुर जिले के जंगलों का रुख किया है. कूनो नेशनल पार्क से करीब 194 किलोमीटर की दूरी तय कर चीता KGP-13 बयाना क्षेत्र के जंगलों में पहुंच गया. चीते का मूवमेंट गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गजनुआ गांव के जंगलों में सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया. हालांकि, फिलहाल चीता बंध बारैठा वन क्षेत्र से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गया है. वन विभाग की टीमें सैटेलाइट कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन पर लगातार नजर रख रही हैं.