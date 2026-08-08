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कूनो का महासंकट! जंगल की घास में हिरण नहीं पनपे, टेरेटरी छोड़ भगोड़े बन रहे चीते ?

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं, '' चीते प्रमुख तौर पर बकरी, बछड़े का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं हिरण भोजन के तौर पर नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में ये ग्रामीण क्षेत्रों में आसान शिकार की तलाश में घुस रहे हैं. कूनो में हिरण, ब्लैक बग जो छोड़ गए, वे कहीं न कहीं यहां पनप नहीं पाए. 2022 से अबतक कूनो में तकरीबन 1 हजार से ज्यादा हिरण छोड़े गए, पर इनकी संख्या बढ़ती दिखाई नहीं दी. कायदे से इनकी संख्या 2 से 2500 तक हो जानी थी. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है घास के मैदानों का विकसित न होना.''

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से बार-बार चीते भागने के मामले और उनपर मंडरा रहे खतरे पर ईटीवी भारत ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे से बात की. इस बातचीत में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने कहा, '' चीतों के बार-बार भागने की कई वजहें हैं. सबसे पहले तो दो चीजें हैं, श्योपुर में दो जंगल हैं. एक जंगल श्योपुर डिवीजन में आता है, तो दूसरा क्षेत्र कूनो नेशनल पार्क है. चीते कूनो नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में छोड़े गए थे, जो अक्सर वहां से निकलकर श्योपुर के ग्रामीण वन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और वहां से कई बार यूपी के इटावा, राजस्थान और सीमा से लगे कई क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं. इनके भागने की प्रमुख वजहें जो समझ आती हैं, उसमें सबसे पहली वजह इनकी भोजन की तलाश है.''

श्योपुर: चीता संरक्षण का मॉडल माने जाने वाले मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बार-बार चीतों के भागने के मामले सामने आ रहे हैं. इन घटनाओं ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी चिंता में डाल दिया है. ताजा मामला श्योपुर के सोई कलां क्षेत्र का है, जहां कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता पिछले 4-5 दिनों तक रिहायशी इलाके में घुसा रहा और ग्रामीणों ने उसपर पत्थर से हमला कर दिया. इन घटनाओं ने कूनो नेशनल पार्क को लेकर फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कूनो से चीते बार-बार भागकर दूसरे क्षेत्रों और यहां तक की दूसरों राज्यों तक पहुंच जा रहे हैं? आइए जानते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने इसे लेकर क्या कहा.

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे आगे कहते हैं, '' अगर घास के मैदान ही विकसित ही नहीं किए गए तो हिरण कैसे पनपेंगे? और अगर घास की वजह से हिरण नहीं पनपेंगे, तो चीते भोजन के लिए यहां-वहां भागेंगे ही.''

कूनो का क्षेत्रफल भी चीतें के लिए कम

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं, '' इनके बार-बार कूनो नेशनल पार्क की सीमा से भागने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह समझ आता है कि कहीं न कहीं इनके लिए ये क्षेत्र छोटा है. इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चीता तेज भागता है और लंबी दूरी तय करता है. ऐसे में जिस क्षेत्र में उन्हें रखा गया है, वह भी उनके लिए छोटा पड़ता नजर आ रहा है. इसपर विचार करने की जरूरत है.''

हिरण नहीं पनपे तो जंगल छोड़ रहे चीते (ETV Bharat)

अंदर लेपर्ड, बाहर ग्रामीणों से खतरा

सोई कलां क्षेत्र के रिहायशी इलाके में चीता घुसने की हालिया घटना पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं, '' चीतों पर ग्रामीणों द्वारा हमला करना किसी भी तरह से सही नहीं है. ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि चीते जंगल के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं और बाहर भी. जंगल के अंदर उन्हें लेपर्ड से खतरा होता है और कहीं न कहीं लेपर्ड के दबाव में भी वे दूसरी ओर भागते हैं.''



आखिर कूनो के जंगल में चल क्या रहा है?

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने कूनो के जंगल और वन प्रबंधन को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, '' आगरा में 23 जुलाई को कई शिकारी पकड़े गए, इन शिकारियों ने कूनो नेशनल पार्क में कई लेपर्ड (तेंदुए) मारे थे. कूनो के जंगल में ऐसा क्या चल रहा है ये समझ से परे है. अगर वन विभाग की नाक के नीचे लेपर्ड के शिकार हो रहे हैं, तो चीता किस हद तक सुरक्षित होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है. यह तो साफ हो गया है कि कहीं न कहीं चीतों को भोजन और पानी की समस्या हो रही है. इसी वजह से वे इसकी तलाश में यहां-वहां भटक रहे हैं. इससे यह भी इशारा मिल रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में 'सबकुछ ठीक है' का दावा सिर्फ कागजों में है.''

कूनो का घास चीतो को बना रहा भगोड़ा (Source- Kuno National Park Sheopur)

शुक्रवार की घटना पर वन विभाग मौन

इसी बीच शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर श्योपुर के सोई कलां क्षेत्र का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें कुछ ग्रामीण चीते को मारने पत्थर लेकर दौड़ते नजर आते हैं. हैरानी की बात है कि मौके पर वन विभाग की ट्रैकिंग टीम या कोई जिम्मेदार अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा है. ये घटना चीतों की सुरक्षा को लेकर करोड़ों खर्च, निगरानी के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी घटनाएं ग्रामीणों के लिए खतरनाक हैं क्योंकि दबाव और डर में चीता उनपर भी हमला कर सकता है.

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चीतों का जंगल से बाहर जाना सामान्य बात

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इस संबंध में कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा कहते हैं कि, ''चीतों का लगातार जंगल और जंगल से बाहर जाना बहुत सामान्य बात है. चीतों का व्यवहार दूसरे कार्निबोर से अलग होता है. आज के समय के चीते 12 जिलों में घूम रहे हैं. ऐसे में वह किसी खेत और गांव से भी गुजरेंगे. इसका मूवमेंट भी टाइगर और तेंदुओं से ज्यादा होता है. वैसे भी टाइगर और लेपर्ड भी रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं.''