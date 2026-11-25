कूनो से निकलकर बयाना के जंगलों में फिर पहुंचा चीता, बंध बारैठा तक बन रहा प्राकृतिक कॉरिडोर
चीता KGP-13 दूसरी बार बंध बारैठा के जंगलों में पहुंचा है. दोनों बार उसका आने का रास्ता लगभग समान रहा है.
Published : November 25, 2026 at 6:34 AM IST
भरतपुर : कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों में पहुंचने वाले चीते KGP-13 की बयाना के जंगलों में दूसरी बार दस्तक ने वन्यजीव संरक्षण और जंगलों के बीच प्राकृतिक कनेक्टिविटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. चीता इस बार भी लगभग उसी वन्यजीव कॉरिडोर से होकर बयाना के बंध बारैठा वन क्षेत्र तक पहुंचा है, जिससे वह मई में पहली बार यहां आया था. मध्यप्रदेश के कूनो से राजस्थान के धौलपुर और करौली के जंगलों तक और फिर बंध बारैठा होते हुए भरतपुर के वन क्षेत्रों में उसकी आवाजाही का यह सिलसिला इस बात का उदाहरण है कि चंबल के दोनों ओर फैले जंगल वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपर्क क्षेत्र के रूप में काम कर रहे हैं.
दोनों बार आने का रास्ता लगभग समान : भरतपुर के डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि KGP-13 दूसरी बार बंध बारैठा के जंगलों में पहुंचा है. इससे पहले मई में भी उसका इसी लैंडस्केप में मूवमेंट दर्ज किया गया था. दोनों बार उसके आने का रास्ता लगभग समान रहा है. उन्होंने बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व और बंध बारैठा के बीच मौजूद प्राकृतिक वन क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही में मददगार साबित हो रहा है. इस क्षेत्र में केवल चीते की ही आवाजाही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैमरा ट्रैप सर्वे में कैराकल और ग्रे वुल्फ जैसे दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी के संकेत भी मिले हैं.
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इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चीते का बार-बार एक ही प्राकृतिक गलियारे से राजस्थान में प्रवेश करना महज एक वन्यजीव की भटकन का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह उन जंगलों की उपयोगिता को सामने ला रहा है जो अलग-अलग संरक्षित वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं. ऐसे में बंध बारैठा का जंगल केवल स्थानीय वन्यजीवों का ठिकाना नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के कूनो से राजस्थान के धौलपुर, करौली और भरतपुर तक मौजूद बड़े वन्यजीवों की एक अहम कड़ी बनकर उभर रहा है.
मई में भी आया था, नवंबर में फिर उसी रास्ते लौटा KGP-13 : उन्होंने बताया कि चीता KGP-13 का बयाना के जंगलों में दोबारा पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों बार उसके मूवमेंट का क्षेत्र लगभग एक जैसा रहा है. डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि चीता मई में पहली बार बंध बारैठा के जंगलों में आया था. उस दौरान उसने अलग-अलग वन ब्लॉकों में आवाजाही की थी. गड़ीबाजना और दर्रबरहाना सहित आसपास के वन क्षेत्रों में उसका मूवमेंट रहा था. वह एक स्थान पर करीब 15 दिन तक भी रुका था.
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उस दौरान चीते ने जंगल में शिकार भी किया और प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास अपनी मौजूदगी बनाए रखी. यानी मई की भीषण गर्मी के दौरान भी बंध बारैठा के जंगल उसके लिए अनुकूल साबित हुए थे. अब नवंबर में सर्दियों की शुरुआत के दौरान उसका दोबारा इसी क्षेत्र में पहुंचना वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण वन्यजीव गतिविधि है. डीएफओ ने बताया कि इस बार भी चीता लगभग उन्हीं वन क्षेत्रों और वन ब्लॉकों के आसपास मूवमेंट कर रहा है, जहां मई में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि बंध बारैठा का वन क्षेत्र उसके लिए पहले से परिचित लैंडस्केप है.
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समझिए पूरा प्राकृतिक कॉरिडोर : KGP-13 की आवाजाही का रास्ता इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है. डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने चीते के मूवमेंट का क्रम बताते हुए कहा कि उसकी यात्रा मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से शुरू होकर राजस्थान के कई वन क्षेत्रों से गुजरती है.
- कूनो नेशनल पार्क, मध्यप्रदेश से शुरुआत: चीता मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ा. कूनो और राजस्थान के बीच वन्यजीवों की आवाजाही के लिए मौजूद प्राकृतिक भू-दृश्य इस मूवमेंट में मददगार साबित होता है.
- चंबल नदी पार कर राजस्थान में प्रवेश: चीते ने चंबल नदी पार की और धौलपुर-करौली क्षेत्र के जंगलों की ओर पहुंचा. चंबल नदी और उसके आसपास का वन क्षेत्र इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी है.
- धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र: राजस्थान में प्रवेश के बाद चीते की मौजूदगी धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र और उसके आसपास के जंगलों में रही। यह क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
- धौलपुर और करौली के टेरिटोरियल वन क्षेत्र: टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रीय वन क्षेत्रों से होते हुए चीता आगे बढ़ा. यहां मौजूद जंगल और वन ब्लॉक उसके मूवमेंट को प्राकृतिक रास्ता उपलब्ध कराते हैं.
- बंध बारैठा के करौली वाले हिस्से में प्रवेश: इसके बाद चीता बंध बारैठा के करौली क्षेत्र में आने वाले बांसवाड़ी वन क्षेत्र में पहुंचा. यहां उसने अलग-अलग वन ब्लॉकों में आवाजाही की.
- भरतपुर और बयाना के जंगलों तक पहुंच: करौली के वन क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए चीता बंध बारैठा के भरतपुर वाले हिस्से में पहुंचा. इस तरह कूनो से शुरू हुआ उसका सफर चंबल, धौलपुर और करौली के जंगलों से गुजरते हुए बयाना तक पहुंचा.
इस पूरे मूवमेंट में सबसे अहम बात यह है कि चीता ने दोनों बार लगभग इसी वन क्षेत्र को अपनी आवाजाही के लिए चुना. यह प्राकृतिक कनेक्टिविटी की उपयोगिता को दर्शाता है.
विकसित हो रहा महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर : डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व और बंध बारैठा के बीच अच्छी प्राकृतिक कनेक्टिविटी मौजूद है. दोनों क्षेत्रों के बीच जंगलों और वन ब्लॉकों की ऐसी श्रृंखला है, जो वन्यजीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करती है. इस प्राकृतिक वन्यजीव कॉरिडोर का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए, तो वन्यजीवों की आवाजाही को और बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है.
यहां गौर करने वाली बात यह है कि किसी वन्यजीव कॉरिडोर का महत्व केवल एक प्रजाति तक सीमित नहीं होता. जंगलों के बीच संपर्क बना रहने से अलग-अलग प्रजातियों को भोजन, पानी, सुरक्षित आवास और नए क्षेत्रों तक पहुंचने का अवसर मिलता है. वन्यजीव अपनी जरूरतों के अनुसार एक जंगल से दूसरे जंगल तक जा सकते हैं. इससे उनकी प्राकृतिक गतिविधियां और आवासीय क्षेत्र भी व्यापक बने रहते हैं. KGP-13 का बार-बार इसी रास्ते से बंध बारैठा पहुंचना इस क्षेत्र की इसी उपयोगिता को दर्शा रहा है.
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चीते के साथ कैराकल और ग्रे वुल्फ की मौजूदगी भी अहम : बंध बारैठा और धौलपुर-करौली के जंगलों की अहमियत केवल चीते की आवाजाही से नहीं समझी जा सकती. वन विभाग के हालिया वन्यजीव मॉनिटरिंग प्रयासों में दूसरे महत्वपूर्ण वन्यजीवों की मौजूदगी के संकेत भी मिले हैं. डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि इस वर्ष किए गए वन्यजीव सर्वे और कैमरा ट्रैपिंग के दौरान ग्रे वुल्फ और कैराकल जैसे वन्यजीवों के भी प्रमाण मिले हैं. विशेष रूप से कैराकल की मौजूदगी इस पूरे वन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है. कैराकल एक दुर्लभ जंगली बिल्ली प्रजाति है, जिसकी मौजूदगी राजस्थान के कुछ चुनिंदा वन क्षेत्रों में दर्ज होती रही है. धौलपुर-करौली के साथ बंध बारैठा के करौली वाले हिस्से में भी इसके मूवमेंट की जानकारी सामने आई है.
ऐतिहासिक रूप से टाइगर टेरिटरी रहा यह इलाका : इसी तरह ग्रे वुल्फ की मौजूदगी भी इस वन क्षेत्र की जैव विविधता का प्रमाण है. इससे साफ है कि यह पूरा वन परिदृश्य कई महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों के लिए उपयोगी है. यदि इनके बीच प्राकृतिक संपर्क सुरक्षित रहता है तो अलग-अलग प्रजातियों की आवाजाही और संरक्षण को भी मजबूती मिल सकती है. बंध बारैठा और धौलपुर-करौली के बीच के वन क्षेत्र की एक और विशेषता इसका ऐतिहासिक महत्व है. डीएफओ ने बताया कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से टाइगर टेरिटरी भी रहा है. यहां का जंगल और आसपास का प्राकृतिक भू-दृश्य पहले भी बड़े वन्यजीवों की आवाजाही और उनके प्राकृतिक आवास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है.
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इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है. एक तरफ चंबल नदी का प्राकृतिक परिदृश्य है तो दूसरी तरफ धौलपुर, करौली और भरतपुर के वन क्षेत्र हैं. इन जंगलों के बीच संपर्क बने रहने से बड़े वन्यजीवों के लिए आवाजाही के रास्ते सहज उपलब्ध रहते हैं. ऐसे में KGP-13 की दूसरी बार हुई आवाजाही को इस क्षेत्र के प्राकृतिक महत्व के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
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भविष्य का कॉरिडोर : सबसे अहम बात यह है कि चीता के दूसरी बार बंध बारैठा पहुंचने की घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह क्षेत्र भविष्य में कूनो और राजस्थान के वन क्षेत्रों के बीच चीते की नियमित आवाजाही का महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है. वन विभाग की ओर से बताई गई प्राकृतिक कनेक्टिविटी और दोनों बार लगभग एक जैसे वन क्षेत्रों से हुए मूवमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यदि धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व, करौली के क्षेत्रीय वन क्षेत्रों और बंध बारैठा के बीच जंगलों का संरक्षण बेहतर तरीके से होता है तो यह कॉरिडोर कई वन्यजीव प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.