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कूनो से निकलकर बयाना के जंगलों में फिर पहुंचा चीता, बंध बारैठा तक बन रहा प्राकृतिक कॉरिडोर

कूनो से बंध बारैठा तक बन रहा प्राकृतिक कॉरिडोर ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर : कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों में पहुंचने वाले चीते KGP-13 की बयाना के जंगलों में दूसरी बार दस्तक ने वन्यजीव संरक्षण और जंगलों के बीच प्राकृतिक कनेक्टिविटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. चीता इस बार भी लगभग उसी वन्यजीव कॉरिडोर से होकर बयाना के बंध बारैठा वन क्षेत्र तक पहुंचा है, जिससे वह मई में पहली बार यहां आया था. मध्यप्रदेश के कूनो से राजस्थान के धौलपुर और करौली के जंगलों तक और फिर बंध बारैठा होते हुए भरतपुर के वन क्षेत्रों में उसकी आवाजाही का यह सिलसिला इस बात का उदाहरण है कि चंबल के दोनों ओर फैले जंगल वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपर्क क्षेत्र के रूप में काम कर रहे हैं.