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कैथल में चीका नगर पालिका के सचिव निलंबित, रजिस्टर गायब करने और फर्जी भुगतान के आरोप

कैथल: चीका नगरपालिका के सचिव जितेंद्र कुमार को विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. इस बात की जानकारी कैथल डीएमसी ( District Municipal Commissioner) कपिल कुमार ने दी. ईमेल के माध्यम से सचिव के सस्पेंड होने की सूचना मिली.

'लंबे समय से पालिका का रजिस्टर गायब': बता दें कि वार्ड नंबर 2 के पार्षद दलबीर सीड़ा ने सचिव जितेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत की है. दलबीर सीड़ा ने बताया कि "लंबे समय से पालिका का रजिस्टर नंबर 35 गायब है. बार-बार मांग करने के बावजूद सचिव रजिस्टर को उनके सामने नहीं ला रहा था. सचिव जानते थे कि इसी रजिस्टर में विकास कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के राज छुपे हैं और यदि रजिस्टर सामने आया तो ये राज खुल जाएंगे."

'नहीं हुआ गली निर्माण': दलबीर सीड़ा ने कहा कि "गत वर्ष वार्ड नंबर 2 व वार्ड नंबर 15 में गलियों के निर्माण के नाम पर नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों को लाखों रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि असल में वहां पर किसी भी गली का निर्माण नहीं किया गया था. इस मामले की उन्होंने विजिलेंस से जांच करवाई, तो सचिव ने साइटों के साथ छेड़छाड़ कर सबूतों को मिटाने के प्रयास किया और जांच के लिए विजिलेंस को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया."