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चेकमेट एट जशपुर 2026 : जशपुर में पहली बार अखिल भारतीय फिडे रेटेड शतरंज महासंग्राम

प्रतियोगिता की कुल 2.50 लाख की पुरस्कार राशि में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50 हजार एवं ट्रॉफी, द्वितीय स्थान को 30 हजार एवं ट्रॉफी तथा तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 20 हजार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. चौथे से 17वें स्थान तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार हैं. चौथे स्थान के लिए 11 हजार, पांचवें के लिए 7 हजार, छठे के लिए 5 हजार, सातवें से दसवें स्थान तक प्रत्येक को 3 हजार तथा 11वें से 17वें स्थान तक प्रत्येक को 2 हजार नगद और स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा.

कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा है कि जशपुर खेल, शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है. जिले में पहली बार अखिल भारतीय स्तर की फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. यह आयोजन जशपुर के खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. आयोजन में देशभर से आने वाले खिलाड़ियों को जशपुर की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर भी देगा.

4 दिवसीय यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक जशपुरनगर के पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित होगी. प्रतियोगिता में कुल 2 लाख 50 हजार की पुरस्कार राशि रखी गई है. इसके साथ ही विभिन्न आयु, रेटिंग, महिला, वरिष्ठ तथा स्थानीय खिलाड़ी वर्गों में भी आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे.

जशपुर: खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. जशपुर जिला प्रशासन एवं खेल विभाग के साथ जशपुर जिला शतरंज संघ के द्वारा पहली अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता-2026 ‘चेकमेट एट जशपुर’ का आयोजन किया जा रहा है. अखिल भारतीय शतरंज महासंघ एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वावधान में होने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों के शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

महिला, वरिष्ठ और कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार

प्रतियोगिता में 1650 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों, अनरेटेड खिलाड़ियों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे गए हैं. श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए 15 वर्ष से अधिक तथा 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरस्कार दिए जाएंगे. जशपुर जिले के शीर्ष पांच पुरुष एवं शीर्ष 5 महिला खिलाड़ियों तथा सरगुजा संभाग के शीर्ष 5 पुरुष एवं शीर्ष पांच महिला खिलाड़ियों को भी 2-2 हजार एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया जाएगा.

9, 11, 13 और 15 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका

प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं के लिए 15 वर्ष से कम, 13 वर्ष से कम, 11 वर्ष से कम और 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में अलग से पुरस्कार रखे गए हैं. प्रत्येक आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिका को 2,100 रुपये एवं ट्रॉफी, जबकि द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1,500 एवं ट्रॉफी दी जाएगी. सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे. एक खिलाड़ी को केवल उच्चतम पात्र पुरस्कार ही प्रदान किया जाएगा.

8 चक्रों में होंगे मुकाबले, फिडे स्विस प्रणाली से होगा आयोजन

प्रतियोगिता में कुल 8 चक्र होंगे और मुकाबले फिडे के शतरंज नियमों एवं स्विस प्रणाली के अनुसार खेले जाएंगे. प्रत्येक खिलाड़ी को 90 मिनट का समय तथा प्रत्येक चाल पर 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा. पहली चाल से ही अतिरिक्त समय की गणना होगी. निर्धारित समय में खिलाड़ी उपस्थित नहीं होने पर 30 मिनट का डिफॉल्ट समय लागू होगा. 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से खिलाड़ियों का आगमन, सुबह 10 बजे उद्घाटन एवं तकनीकी बैठक, 11 बजे प्रथम चक्र तथा दोपहर 3 बजे द्वितीय चक्र होगा. 30 अगस्त को सुबह 10 बजे तृतीय तथा दोपहर 3 बजे चतुर्थ चक्र होगा. 31 अगस्त को सुबह 10 बजे पांचवां तथा दोपहर 3 बजे छठा चक्र होगा। 1 सितंबर को सुबह 9 बजे सातवां और दोपहर 1.30 बजे आठवां चक्र होगा. उसी दिन शाम पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता के दौरान शतरंज कक्ष में मोबाइल, स्मार्ट घड़ी सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए प्रवेश निःशुल्क

प्रतियोगिता में ग्रैंडमास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, महिला ग्रैंडमास्टर, महिला इंटरनेशनल मास्टर तथा 2200 या उससे अधिक फिडे रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है. अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रवेश शुल्क जशपुर जिले के खिलाड़ियों हेतु 200, सरगुजा संभाग के खिलाड़ियों हेतु 800 तथा अन्य खिलाड़ियों हेतु 1,200 निर्धारित हैं.

24 अगस्त तक पंजीयन

प्रतियोगिता में प्रवेश की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित है. 22 अगस्त तक निर्धारित प्रवेश शुल्क लागू रहेगा. इसके बाद प्रति खिलाड़ी 200 विलंब शुल्क लिया जाएगा. 24 अगस्त के बाद किसी भी खिलाड़ी का प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2026-27 का अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का पंजीयन अनिवार्य है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2026-27 का छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ का पंजीयन भी आवश्यक होगा. बाहर से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए पहले 50 खिलाड़ियों को निःशुल्क छात्रावासनुमा आवास उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही जशपुर के विभिन्न होटलों में शतरंज खिलाड़ियों को विशेष छूट की व्यवस्था भी की गई है.

शतरंज के साथ जशपुर के पर्यटन का भी आनंद लेंगे खिलाड़ी

आयोजन समिति के अध्यक्ष विश्वास राव मस्के एवं आयोजन सचिव डॉ. अशोक लकड़ा ने बताया कि प्रतियोगिता में देशभर से आने वाले खिलाड़ियों को जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराने का भी अवसर मिलेगा. खिलाड़ी रानीदाह जलप्रपात, सोगड़ा चाय बागान, मधेश्वर, बादलखोल अभयारण्य, मयाली नेचर कैंप और कैलाश गुफा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे. आयोजकों ने छत्तीसगढ़ सहित देशभर के शतरंज खिलाड़ियों एवं शतरंज प्रेमियों से ‘चेकमेट एट जशपुर 2026’ में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है. प्रतियोगिता जशपुर को राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज एवं खेल पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन साबित होने की उम्मीद है.

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