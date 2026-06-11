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48 घंटे में गिर जाएगा यूपी का पारा ! एक क्लिक में जानें अपने शहर का मौसम !

"उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तापमान में 3-7 डिग्री की कमी होगी. आंधी-पानी, ओलावृष्टि होगी." ( ETV Bharat )

कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास के क्षेत्र.

मेघगर्जन/वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा (गति 50 से 60 किमी/घंटा झोंकों में बढ़कर 70 किमी/घंटा) की संभावना निम्नांकित क्षेत्र में अधिक है:-

बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुरएवं आसपास के क्षेत्र.

मेघगर्जन/वज्रपात के साथ आँधी/ तड़ित झंझावात (गति 60 से 70 किमी/घंटा झोंको में बढ़कर 80 किमी/घंटा) की संभावना निम्नांकित क्षेत्र में अधिक है:-

उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तापमान में 3-7 डिग्री की कमी होगी. (ETV Bharat)

48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिससे पिछले दिनों हो रही भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है.

इस दौरान 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कहीं-कहीं ओलावृष्टि व बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है.

वहीं अब इस हीट वेव कंडीशन से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी. आज उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम परिवर्तन हुआ है. प्रदेश में जहां पिछले तीन-चार दिनों से मौसम शुष्क होने के कारण गर्मी में वृद्धि हुई थी. अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से ऊपर चल रहा था. बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव भी चल रही थी.

"उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तापमान में 3-7 डिग्री की कमी होगी. आंधी-पानी, ओलावृष्टि होने की भी संभावना है." (ETV Bharat)

ओलावृष्टि की संभावना निम्नांकित क्षेत्र में अधिक है:-

बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र.

लखनऊ का मौसम

राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा तेज धूप निकली दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण भीषण झुलसने वाली गर्मी जारी रही दिन के समय तेज धूप और मौसम में आद्रता होने के कारण उमस भरी गर्मी से राजधानी वशी बेहाल रहे. अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए, जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बांदा सबसे गर्म, बिजनौर सबसे ठंडा

बुधवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि "उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तक बादलों की आवाजाही तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की और कुछ स्थान पर भारी बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे पिछले दिनों चल रही लू से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी. इस दौरान 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आंधी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है."

आंधी-बारिश ने बदला अलीगढ़ का मौसम

अलीगढ़ जिले में गुरुवार तड़के मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह तेज आंधी चलने के बाद कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. मौसम में आए इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही.

आज गुरुवार को अलीगढ़ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में कम रहा. सुबह हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई.

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को अलीगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के कारण यातायात भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.