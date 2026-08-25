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42 लाख का चेकडैम गया पानी में, हरदी गांव के लोगों ने कह दी निर्माण पर बड़ी बात

चेकडैम का निर्माण कार्य अभी मात्र 60 से सत्तर फीसदी ही पूरा हुआ था, उससे पहले ये बह गया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

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42 लाख का चेक डैम गया पानी में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 4:05 PM IST

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धमतरी: किसानों के खेतों तक 12 महीने पानी पहुंचे इसके लिए हरदी गांव में चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है. वाटरशेड परियोजना के तहत इस चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है. चेक डैम का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पानी को रोकने के लिए बनाई गई इसकी दीवारें, पहले मानसून के प्रेशर को ही नहीं झेल पाई, नतीजा ये हुआ कि चेक डैम की दीवारें धाराशायी हो गईं.

हरदी गांव में बन रहा चेकडैम टूटा

हरदी गांव के किसानों ने बताया कि करीब 42 लाख की लागत से इस चैक डैम का निर्माण कराया जा रहा था, जो पानी में बह गया. ग्रामीणों की शिकायत है कि निर्माण कार्य में किसी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. गांव वालों का आरोप है कि जब भी वो ठेकेदार से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सवाल करते, तो ठेकेदार कहता कि आप अपना काम करो हम अपना काम कर रहे हैं.

हरदी गांव (ETV Bharat)

पहले मानसून की मार नहीं झेल पाया चेकडैम

हरदी गांव के किसानों का आरोप है कि चेकडैम बनाने की जिसे जिम्मेदारी दी गई थी, उसने दूसरे को पूरा काम सौंप दिया. गांव वालों का आरोप है कि चेकडैम का निर्माण न तो इंजीनियरिंग तरीके से किया जा रहा था न ही गांव वालों की सलाह ही सुनी जा रही थी. ग्रामीणों का तो यहां तक आरोप है कि चेकडैम का निर्माण एक्सपर्ट राजमिस्त्री के बजाए मजदूर ही मनमाने तरीके से कर रहे थे. जिसकी वजह से ये चेकडैम निर्माण के शुरुआती दौर में ही पानी में बहकर बिखर गया.

''नींव में नहीं लगाए गए पत्थर और ज्यादा सीमेंट''

हरदी गांव के किसानों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. चेकडैम की दीवारों को गहरी नींव नहीं मिली जिससे चलते डैम पानी के दबाव को नहीं सह पाया. ग्रामीणों का आरोप है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तब कभी भी इंजीनियर यहां नियमित रुप से नहीं आता था. इंजीनियर के मौके पर मौजूद नहीं होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा.

हमारी मांग है कि निर्माण कार्य से जुड़े और लापरवाही के आरोप जिनपर हैं, उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. चेकडैम का दोबारा गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कराया जाए: खिलेश्वर साहू, किसान, हरदी गांव

लंबे वक्त से हमारे यहां के किसान एक अदद चेकडैम की मांग कर रहे थे. शासन ने हमारी मांग को सुना और चेकडैम निर्माण को मंजूरी भी मिली. लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे ये पानी का दबाव नहीं सह पाया और पानी में बह गया. चेकडैम का काम सही से पूरा होता तो किसानों को सालों भर यहां से खेतों के लिए पानी मिलता: सोमनाथ साहू, पूर्व सरपंच, हरदी गांव

निर्माण में गुणवत्ता और नियमों की अनदेखी का आरोप

हरदी गांव के पूर्व सरपंच ने निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि काम में तकनीकी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया. उनका आरोप है कि मौके पर प्रशिक्षित राजमिस्त्री की जगह मजदूरों से ही निर्माण कराया गया और बगैर उचित नाप-जोख के काम को आगे बढ़ाया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चेकडैम के बेस और कंक्रीट के काम में भी गंभीर लापरवाही बरती गई. पूर्व सरपंच सोमनाथ साहू ने प्रशासन से जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई और चेकडैम का नए सिरे से बनाने की मांग की है.

ग्रामीणों ने निर्माण के दौरान नीचे पर्याप्त खुदाई कर पत्थर बैठाने और मजबूत आधार तैयार करने की बात कही थी, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया. हमारी बातों को अनसुना किया गया अब देख लीजिए चेकडैम का एक हिस्सा दब गया है और निर्माण से जुड़े लोग मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं. यदि किसानों को इसका वास्तविक लाभ देना है तो चेकडैम को तकनीकी मापदंडों के अनुसार दोबारा मजबूत तरीके से बनाया जाना चाहिए: साधुराम साहू, पंच, हरदी गांव

वाटरशेड परियोजना के तहत यह चेकडैम करीब 200 से 250 एकड़ कृषि भूमि से जुड़े किसानों के लिए गर्मी के दिनों में पानी की व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया जा रहा था. अभी निर्माण कार्य 60 से 70 प्रतिशत ही पूरा हुआ था कि ये दीवार पानी में बह गई. निर्माण से जुड़े दस्तावेज और सील-पैड संबंधित व्यक्ति के पास ही रहते थे और उनसे सिर्फ हस्ताक्षर कराए जाते थे. चेकडैम का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति ने इसे दोबारा बनाने की बात कही है: मनोहर लाल ध्रुव, सरपंच, हरदी गांव

हरदी गांव में बन रहा था चेकडैम

हरदी के सरपंच मनोहर लाल ध्रुव के मुताबिक यह काम कृषि विभाग के अंतर्गत आता है और विभाग की ओर से मौके पर आने वाले इंजीनियर का कहना है कि निर्माण कार्य अभी जारी है, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा. हालांकि सरपंच ने यह भी माना कि निर्माणाधीन चेकडैम के क्षतिग्रस्त होने से काम में देरी हुई है और यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो इसकी जांच जरूरी है.



कलेक्टर का बयान

किसानों की शिकायत पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा, ''हरदी गांव में डब्ल्यूएमपी का कार्य चल रहा है और इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है. पहली बारिश में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आने पर संबंधित को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. जांच में यदि निर्माण कार्य में गंभीर खामियां या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.'' इंजीनियर की जगह सर्वेयर से कार्य कराए जाने के सवाल पर भी कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

42 लाख की लागत से हो रहा निर्माण

42 लाख की रकम कोई थोड़ी मोड़ी रकम नहीं होती है. ये एक बड़ी रकम है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया. अब इसके निर्माण में जहां अतिरिक्त समय लगेगा वहीं निर्माण कार्य का बजट भी बढ़ सकता है. अगर बजट बढ़ेगा तो सरकार की जेब से ये पैसा जाएगा. ऐसे में अगर ग्रामीण और किसान इसके निर्माण को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो उसका जवाब संबंधित निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को जरूर देना चाहिए. क्योंकि जो निर्माण कार्य हो रहा था उसका पैसा जनता की जेब से ही टैक्स के रूप में जाता है, ऐसे में जनता तो सवाल पूछेगी ही.

2019 में मगरलोड में टूटा था चेकडैम

26 अप्रैल 2019 को धमतरी के मगरलोड चेकडैम टूटने से किसानों की खड़ी फसल पानी में डूब गई थी. टूटे चेकडैम का निर्माण हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत साल 2016-17 में मगरलोड विकासखंड की ग्राम पंचायत बिरझुली के आश्रित गांव कमारिनमुड़ा में 14.99 लाख की लागत से कराया था.

क्या होता है चेकडैम

बड़े बांध की तुलना में चेक डैम काफी छोटा और कम ऊंचाई वाला बांध होता है. इस चेकडैम के जरिए आस पास के गांवों में खेतों की सिंचाई होती है. चेकडैम में पानी को रोककर स्टोर किया जाता है. फिर पूरे सालभर इस पानी का इस्तेमाल खेती और मवेशियों को पानी उपलब्ध कराने के काम में लाया जाता है. चेकडैम का निर्माण नदियों पर किया जाता है.

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