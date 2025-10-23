ETV Bharat / state

पहाड़ की तलहटी में बैठकर कर रहे थे ठगी, ऐसे खुली पोल, दो दबोचे

डीग : सोशल मीडिया के इस दौर में मेहनत की पूंजी सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा है. ठग अब जहां ऑनलाइन फर्जी वीडियो, फर्जी विज्ञापन से ठगी कर रहे हैं. वहीं मदद के नाम पर भी ठगी का जाल बुनने लगे हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप पर भावनाओं से खेलते हुए फर्जी वीडियो और फर्जी नंबर के जरिए लोगों को ठगने वाले दो साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ गए. डीग पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत थाना खोह क्षेत्र से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से दो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त कर पुलिस ने ठगी से जुड़े कई पुख्ता सबूत बरामद किए हैं.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई : खोह थानाधिकारी विशंभर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीग जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना खोह पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक पहाड़ की तलहटी में बैठकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक मोबाइल फोन पर सक्रिय थे. पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिए गए. पूछताछ में दोनों की पहचान धारा पुत्र फगनी (19) निवासी टोडा व शहबाज पुत्र आसू (19) निवासी रूध खोह के रूप में हुई.

