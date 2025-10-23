ETV Bharat / state

पहाड़ की तलहटी में बैठकर कर रहे थे ठगी, ऐसे खुली पोल, दो दबोचे

डीग पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों फर्जी विज्ञापन, आईडी के जरिए लोगों को चूना लगाते थे.

साइबर ठग गिरफ्तार
साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat Deeg)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डीग : सोशल मीडिया के इस दौर में मेहनत की पूंजी सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा है. ठग अब जहां ऑनलाइन फर्जी वीडियो, फर्जी विज्ञापन से ठगी कर रहे हैं. वहीं मदद के नाम पर भी ठगी का जाल बुनने लगे हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप पर भावनाओं से खेलते हुए फर्जी वीडियो और फर्जी नंबर के जरिए लोगों को ठगने वाले दो साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ गए. डीग पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत थाना खोह क्षेत्र से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से दो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त कर पुलिस ने ठगी से जुड़े कई पुख्ता सबूत बरामद किए हैं.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई : खोह थानाधिकारी विशंभर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीग जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना खोह पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक पहाड़ की तलहटी में बैठकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक मोबाइल फोन पर सक्रिय थे. पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिए गए. पूछताछ में दोनों की पहचान धारा पुत्र फगनी (19) निवासी टोडा व शहबाज पुत्र आसू (19) निवासी रूध खोह के रूप में हुई.

पढे़ं. साइबर ठगी से बचाने वाला 'संचार साथी', चोरी या गुम हुए मोबाइल को करवा सकते हैं ब्लॉक, ये सुविधाएं उपलब्ध

ठगी का तरीका : थानाधिकारी विशंभर ने बताया कि जांच में सामने आया कि दोनों युवक फर्जी मोबाइल नंबरों से फर्जी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को मदद के नाम पर ठगते थे. वे किसी जरूरतमंद या घायल व्यक्ति की मदद के नाम से वीडियो बनाकर उसमें एडिटेड नंबर डालते थे, ताकि लोग भावनाओं में आकर पैसे भेज दें. इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अलमारी, बेड या अन्य सामान बेचने की ऐड लगाकर एडवांस पेमेंट ठगते थे. पैसे फर्जी खातों में डलवाकर तुरंत निकाल लेते थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती थी.

पढ़ें. फर्जी सिम गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार, हजारों की संख्या में जुटा रखे थे सिम

पुलिस ने जब मोबाइल की जांच की तो कई फर्जी चैट, वीडियो और अकाउंट मिले, जो उनकी ठगी की कहानी खुद बयां कर रहे थे. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण मामला दर्ज कर लिया गया है. डीग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऑनलाइन सहायता या खरीद-फरोख्त के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को रुपए न भेजें. किसी भी संदिग्ध लिंक, वीडियो या कॉल से बचें और साइबर ठगी की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाना में दें.

TAGGED:

CHEATING THROUGH FAKE ADS
CYBER FRAUDS ARRESTED FROM DEEG
डीग में दो ठग गिरफ्तार
फर्जी विज्ञापन से ठगी
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार: “गहलोत के समय था जंगलराज, अब प्रदेश में सुराज”

Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.