पहाड़ की तलहटी में बैठकर कर रहे थे ठगी, ऐसे खुली पोल, दो दबोचे
डीग पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. दोनों फर्जी विज्ञापन, आईडी के जरिए लोगों को चूना लगाते थे.
Published : October 23, 2025 at 11:43 AM IST
डीग : सोशल मीडिया के इस दौर में मेहनत की पूंजी सुरक्षित रखना मुश्किल होता जा रहा है. ठग अब जहां ऑनलाइन फर्जी वीडियो, फर्जी विज्ञापन से ठगी कर रहे हैं. वहीं मदद के नाम पर भी ठगी का जाल बुनने लगे हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप पर भावनाओं से खेलते हुए फर्जी वीडियो और फर्जी नंबर के जरिए लोगों को ठगने वाले दो साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ गए. डीग पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत थाना खोह क्षेत्र से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से दो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त कर पुलिस ने ठगी से जुड़े कई पुख्ता सबूत बरामद किए हैं.
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई : खोह थानाधिकारी विशंभर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीग जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना खोह पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक पहाड़ की तलहटी में बैठकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक मोबाइल फोन पर सक्रिय थे. पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिए गए. पूछताछ में दोनों की पहचान धारा पुत्र फगनी (19) निवासी टोडा व शहबाज पुत्र आसू (19) निवासी रूध खोह के रूप में हुई.
ठगी का तरीका : थानाधिकारी विशंभर ने बताया कि जांच में सामने आया कि दोनों युवक फर्जी मोबाइल नंबरों से फर्जी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को मदद के नाम पर ठगते थे. वे किसी जरूरतमंद या घायल व्यक्ति की मदद के नाम से वीडियो बनाकर उसमें एडिटेड नंबर डालते थे, ताकि लोग भावनाओं में आकर पैसे भेज दें. इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अलमारी, बेड या अन्य सामान बेचने की ऐड लगाकर एडवांस पेमेंट ठगते थे. पैसे फर्जी खातों में डलवाकर तुरंत निकाल लेते थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती थी.
पुलिस ने जब मोबाइल की जांच की तो कई फर्जी चैट, वीडियो और अकाउंट मिले, जो उनकी ठगी की कहानी खुद बयां कर रहे थे. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण मामला दर्ज कर लिया गया है. डीग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऑनलाइन सहायता या खरीद-फरोख्त के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को रुपए न भेजें. किसी भी संदिग्ध लिंक, वीडियो या कॉल से बचें और साइबर ठगी की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाना में दें.