पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार
जयपुर (पश्चिम) जिले की खोरा बीसल थाना पुलिस ने लिया एक्शन.
Published : June 29, 2026 at 5:47 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में पैरामेडिकल की डिप्लोमा परीक्षा में गड़बड़ी और नकल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. एक परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को सामूहिक नकल करवाने की तैयारी थी. हालांकि, पुलिस को समय रहते सूचना मिली और पूरे मामले का भांडा फूट गया. पुलिस ने एक कॉलेज संचालक और उसके भतीजे सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया. फिलहाल मामले की जांच जारी है. जयपुर (पश्चिम) जिले में खोरा बीसल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. परीक्षा में नकल की साजिश के आरोप में प्रभादेवी मेमोरियल पीजी कॉलेज के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल, उसके भतीजे देवकृष्ण, कृष्ण कुमार सैनी और शंकरलाल जाट को गिरफ्तार किया है. कृष्ण कुमार और शंकरलाल एस करण कॉलेज में काम करते हैं, जो परीक्षा केंद्र पर वीक्षक के रूप में तैनात होने वाले थे.
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लाखों रुपए में सौदा, परीक्षार्थियों से ली रकम: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि आज प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर पैरामेडिकल की परीक्षा हुई. जयपुर की प्रभादेवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में भी इस परीक्षा का सेंटर है. खोराबीसल थानाधिकारी सुरेंद्र चौधरी को जानकारी मिली कि इस परीक्षा केंद्र पर बड़े पैमाने पर नकल की तैयारी की जा रही है. उन्होंने दबिश दी और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. पड़ताल में पाया कि सेंटर पर नकल कराने का सौदा लाखों रुपए में हुआ था. इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को वीक्षकों के जरिए नकल करवाई जानी थी.
पास नहीं हो पा रहे थे बच्चे, इसलिए की सांठगांठ: पुलिस की जांच में सामने आया कि मुकुंदगढ़ (झुंझुनू) के एस करण कॉलेज के स्टाफ ने परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने की साजिश रची. इस कॉलेज के प्रथम वर्ष के कई विद्यार्थियों का पेपर बैक रहा है. इन्हें पास करवाने को उन्होंने परीक्षा केंद्र वाले कॉलेज के जिम्मेदार लोगों से मिलकर सामूहिक नकल करवाने की साजिश रची. इसके तहत परीक्षा केंद्र में वीक्षक ड्यूटी पर लगे लोगों के जरिए नकल करवाने का प्लान था. एस करण कॉलेज के स्टूडेंट को नकल करवाने के लिए परीक्षा केंद्र प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज के संचालकों से साठगांठ की गई.
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पर्ची पर लिखे मिले नाम, जांच जारी: उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों को नकल करवाई जानी थी. उनके नाम कच्ची पर्ची पर लिखे मिले हैं. इसकी जांच करवाई जा रही है. यह परीक्षा तीन दिन चलेगी. परीक्षा करवाने वाली एजेंसी को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है. एजेंसी ने स्वतंत्र वीक्षक लगवाए हैं. उन्होंने बताया कि खोरा बीसल थाने में मुकदमा दर्ज किया है. इसकी जांच जारी है. अब तक की जांच में सामने आया है कि नकल करवाने के बदले परीक्षार्थियों से करीब 3.50 लाख रुपए वसूले गए हैं.
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