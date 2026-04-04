NTA JEE Main एग्जाम में नकल, परीक्षार्थी के चप्पल में मिला मोबाइल फोन
पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 का मामला दर्ज किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 12:32 PM IST
भिलाई\दुर्ग: 2 अप्रैल को देशभर में NTA JEE Mains की परीक्षा हुई. भिलाई में भी अलग अलग सेंटर में एग्जाम हुआ. इस दौरान पार्थिवी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है. जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर भिलाई पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
जेईई परीक्षा में नकल, चप्पल में मिला मोबाइल
कॉलेज प्रबंधन की शिकायत में बताया गया कि पार्थिवी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज में NTA JEE Mains की परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें प्रथम पाली में एक परीक्षार्थी के पास परीक्षा के दौरान बायो-ब्रेक के बाद उसकी चप्पल में मोबाइल मिला. दरअसल परीक्षा से पहले एग्जाम हॉल में एंट्री के दौरान सभी परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की गई. परीक्षा शुरू हुई. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी बायो ब्रेक के लिए वॉशरूम गया.
मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के दौरान परीक्षार्थी ने दिया झांसा
वॉशरूम से वापस आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थी की जांच की. उसने जांच के दौरान चप्पल निकाल दी और अपनी जांच करवाई. इसके बाद वह अपने एग्जाम रूम में जाना लगा. तब सिक्योरिटी गार्ड को उसके चलने के तरीके पर शक हुआ. परीक्षार्थी अपनी चप्पल घसीटते हुए चल रहा था. तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी चप्पल की जांच की. जांच के दौरान चप्पल के अंदर मोबाइल फोन मिला. इसकी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज प्रबंधन को दी, कॉलेज प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
नकल करने वाले परीक्षार्थी के खिलाफ केस दर्ज
दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि NTA JEE Mains के परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है. परीक्षार्थी नकल के लिए मोबाइल यूज कर रहा था. कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.