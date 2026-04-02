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हरियाणा में 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल, पानीपत के दो केंद्रों पर CCTV बंद कर चला खेल, जांच के घेरे में पुलिसकर्मी और टीचिंग स्टाफ

हरियाणा के पानीपत में दो परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल का मामला. मामले में 32 छात्रों पर गाज गिरी, स्टॉफ पर कार्रवाई की तैयारी.

Cheating in 12th Exams in Haryana
Cheating in 12th Exams in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 5:36 PM IST

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पानीपत: हरियाणा के पानीपत में 12वीं की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स ने खुलासा किया है कि इसराना और डाहर के परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी बंद कर छात्रों ने नकल की. मामले का खुलासा होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दोनों परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. साथ ही 32 छात्रों पर कार्रवाई की है.

पानीपत में 12वीं की परीक्षा में नकल: इस पूरे मामले से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बच्चे नकल करते दिखाई दे रहे हैं. शिकायत मिलने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स ने मामले की जांच की. इस बात का खुलासा हुआ कि 12वीं की परीक्षा के दौरान पुलिस स्टाफ के साथ टीचर भी बच्चों को नकल करवा रहे थे. जैसे ही चेकिंग के लिए टीम स्कूल में जाती थी, तो बच्चे बिल्कुल सभ्यता तरीके से पेपर देते हुए और स्टाफ अपना काम करता हुआ दिखाई देता था.

हरियाणा में 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल, 32 छात्रों पर कार्रवाई (Etv Bharat)

स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई: स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि अलग-अलग परीक्षाओं के दौरान बच्चों को वहां के स्टाफ और पुलिस ने नकल करवाई. जिसकी फुटेज जांच टीम ने अपने कब्जे में ली है. ये सभी वीडियो फरवरी महीने की है. अंतिम वीडियो 12 मार्च को रिकॉर्ड हुई है. जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी को मैनेज करके रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाता था.

टीचर और पुलिसकर्मियों पर आरोप: स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने दावा किया है कि इस खेल में शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की गई. मामले का खुलासा तब हुआ, जब परीक्षा के अंतिम दिन टीम ने अचानक छापा मारा और वहां पर सामूहिक नकल का नजारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए.

32 छात्रों पर गिरी गाज, स्टॉफ पर भी एक्शन की सिफारिश: मामले का खुलासा होने के बाद 32 विद्यार्थियों पर केस बनाया गया है. वहीं दूसरे परीक्षा के अंदर डाहर में भी अनियमित पाई गई. जिसमें कई शिक्षक और लिपिक बिना किसी पहचान पत्र के ड्यूटी पर पाए गए थे. प्राचार्य की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बोर्ड ने उनके खिलाफ सख्त रिपोर्ट तैयार की है.

'दोनों सेंटरों पर हुई सभी परीक्षाएं रद्द': इस बारे में पानीपत डीसी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने कहा कि "इसराना और डाहर के परीक्षा सेंटर पर हुई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. साथ ही हमने यहां पर तैनात पुलिस स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के खिलाफ भी इंक्वारी खोल दी है. विभागीय जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा. हमने परीक्षाओं में नकल के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया हुआ है. हालांकि 10वीं और 12वीं के बच्चों पर किसी तरह का केस दर्ज हो, इसके पक्ष में हम नहीं है, लेकिन जो कानून के खिलाफ चलेगा. उस पर एक्शन लिया जाएगा."

'दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई': इस बारे में पानीपत DSP हेड क्वार्टर सतीश वत्स ने कहा कि "हमें विभाग की ओर से शिकायत प्राप्त हो गई है. शिकायत में मुख्य रूप से एग्जामिनेशन हॉल के भीतर पुलिस कर्मचारी और ड्यूटी पर तैनात टीचिंग स्टाफ द्वारा नकल करवाए जाने की बात मुख्य रूप से कही गई है. शिकायत के आधार पर इसराना थाना पुलिस ने आगामी जांच पड़ताल शुरू कर दी है. स्कूल का दौरा कर सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है. हालांकि शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी अटैच की गई है. लेकिन पुलिस अपनी स्तर पर जांच पड़ताल में जुट गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

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