बागपत में राशन दुकानदारों के साथ चीटिंग! ट्रकों पर राशन के साथ ईंट-पत्थर के भी तौल रहे वज़न
ट्रकों में पत्थर निकलने पर हुआ खुलासा. वायरल पत्थरों के सहारे गरीबों के राशन पर डाका. ठेकेदार पर हुई कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:50 PM IST
बागपत: बागपत में चमरावल मार्ग पर एफसीआई के गोदाम से दुकानों के लिए राशन तो चलता है, लेकिन उस मात्रा में राशन पहुँचता जितना मानक होता है. एक ऐसा ही खुलासा उस वायरल वीडियो से हुआ है जिसमे साफ दिखाई दे रहा है कि राशन के ट्रकों में लोड राशन का वजन पूरा करने के लिए ईंटें तक भरी जाती हैं, ताकि गोदाम से मिले वास्तविक राशन का वजन सही दर्शाया जा सके. इसका सीधा खामियाजा राशन डीलरों से लेकर उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्हें राशन कम मिलता है.
दरअसल, बागपत जनपद के अंगदपुर जौहड़ी गांव के राशन डीलर गीता जैन के पास एफसीआई गोदाम से राशन आना था. गीता जैन का पति सतीश जैन गोदाम से आये राशन का वजन गांव से कई किलोमीटर दूर स्थित धर्मकांटे पर कराकर वापस घर लौट आया. घंटों बाद यह ट्रक राशन लेकर गांव पहुँचा, तो डीलर को ट्रक में कम राशन प्रतीत हुआ, तो उसने छानबीन शुरू की.
ट्रक के केबिन में चालक के ऊपर बने एक बॉक्स से इंटरलॉकिंग ईंटें, पत्थर निकलने शुरू हो गए. बड़ी तादाद में ईंट, पत्थर बाहर आने की यह वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई.
गम्भीर मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में भी हड़कम्प मच गया. प्रकरण में अब अधिकारियों ने राशन के परिचालन ठेकेदार समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच बैठा दी गई हैं.
इस प्रकरण से एक बात तो साफ हो गई है कि राशन माफियाओं की कारगुजारी का खामियाजा न केवल राशन डीलरों को भुगतना पड़ रहा है बल्कि राशन कम मिलने को लेकर उपभोक्ता भी पिस रहे हैं.
गोदाम से राशन पहुंचाने के दौरान ट्रकों में पत्थर रख दिए जाते हैं और राशन कम कर दिया जाता है. इस तरह से जिले में हर महीने 500-600 क्विंटल राशन गायब किया जा रहा है.
दुकानों पर राशन कम पहुंचता है, तो कार्ड धारकों को भी पूरा नहीं मिल पाता. जिले में राशन की 376 दुकानें हैं. इन पर एफसीआई से राशन का गेहूं व चावल आता है.
यह मेरठ से बागपत में चमरावल मार्ग पर गोदाम में पहुंचता है और वहां से ठेकेदार के माध्यम से ट्रकों से गांवों में दुकानों तक भिजवाया जाता है.
गोदाम से राशन लेकर गांवों में दुकान तक भेजने में बड़ा खेल किया जा रहा है. इस बीच ही राशन कम करके ट्रकों में चालक के केबिन के पीछे अलग से बनवाए गए बॉक्स में पत्थर व इंटरलॉकिंग ईंटों को भर दिया जाता है.
जब धर्मकांटे पर तौल की जाती है, तो पत्थरों का वजन भी होने के कारण राशन पूरा हो जाता है. राशन चोरी के इस खेल में ठेकेदार के साथ कौन-कौन मिले हुए हैं, इसका जांच के बाद ही पता लग सकेगा.