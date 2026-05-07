ETV Bharat / state

बागपत में राशन दुकानदारों के साथ चीटिंग! ट्रकों पर राशन के साथ ईंट-पत्थर के भी तौल रहे वज़न

बागपत में राशन दुकानदारों के साथ चीटिंग! ( ETV Bharat )

बागपत: बागपत में चमरावल मार्ग पर एफसीआई के गोदाम से दुकानों के लिए राशन तो चलता है, लेकिन उस मात्रा में राशन पहुँचता जितना मानक होता है. एक ऐसा ही खुलासा उस वायरल वीडियो से हुआ है जिसमे साफ दिखाई दे रहा है कि राशन के ट्रकों में लोड राशन का वजन पूरा करने के लिए ईंटें तक भरी जाती हैं, ताकि गोदाम से मिले वास्तविक राशन का वजन सही दर्शाया जा सके. इसका सीधा खामियाजा राशन डीलरों से लेकर उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्हें राशन कम मिलता है. दरअसल, बागपत जनपद के अंगदपुर जौहड़ी गांव के राशन डीलर गीता जैन के पास एफसीआई गोदाम से राशन आना था. गीता जैन का पति सतीश जैन गोदाम से आये राशन का वजन गांव से कई किलोमीटर दूर स्थित धर्मकांटे पर कराकर वापस घर लौट आया. घंटों बाद यह ट्रक राशन लेकर गांव पहुँचा, तो डीलर को ट्रक में कम राशन प्रतीत हुआ, तो उसने छानबीन शुरू की. बागपत में राशन दुकानदारों के साथ चीटिंग! (ETV Bharat) ट्रक के केबिन में चालक के ऊपर बने एक बॉक्स से इंटरलॉकिंग ईंटें, पत्थर निकलने शुरू हो गए. बड़ी तादाद में ईंट, पत्थर बाहर आने की यह वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई. गम्भीर मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में भी हड़कम्प मच गया. प्रकरण में अब अधिकारियों ने राशन के परिचालन ठेकेदार समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच बैठा दी गई हैं.