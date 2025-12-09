ETV Bharat / state

बनारस में बिना जमीन के ही बेच दिया 26 लाख का प्लॉट, शाइन सिटी के मालिक समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी: अरबों रुपयों का फ्रॉड करने वाले शाइन सिटी के मालिक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. प्लॉट के नाम पर 26 लाख रुपये ठगने के मामले में कोर्ट के आदेश पर लंका थाना पुलिस ने शाइन सिटी के मालिक सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि अवलेशपुर निवासी रमन सिंह की तहरीर पर शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम, आसिफ नसीम, एनुअल रशीद, संजय सिंह और संतोष कुमार पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

रमन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2017 से 2020 के दौरान शाइन सिटी कंपनी से जुड़े लोगों ने विभिन्न योजनाओं में प्लॉट दिलाने की योजना लांच की थी. इस योजना में प्लॉट देने के लिए उससे कई किस्तों में 26 लाख रुपए लिए गए थे. रकम लेने के बाद बुकिंग रशीदें और दो विक्रय दस्तावेज भी शाइन सिटी कंपनी की ओर से दिया गया था. कब्जा दिलाने की बात आई तो आरोपी टाल-मटोल करने लगे. मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि कोई प्लॉट नहीं था. बिना जमीन को उसे प्लॉट बेचा गया था.

बता दें कि शाइन सिटी हाउसिंग प्लान के नाम पर अरबों रुपए फ्रॉड करने के मामले में कंपनी के मालिक राशिद नसीम पर पहले से मुकदमे दर्ज है, लेकिन वह अब तक फरार है. रशीद और उसका भाई आसिफ 36 कंपनियों के निदेशक हैं. दोनों ने मिलकर लोगों को सपना का घर प्लॉट दिलवाने के नाम पर लाखों लोगों से ठगी की है. इस मामले में कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है.