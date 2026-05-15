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वाराणसी में एक करोड़ से अधिक की ठगी करने वाला गिरफ्तार, गेमिंग ऐप के जरिए करता था लेन-देन, देशभर में दर्ज है 73 केस

सामान बेचने के नाम पर एडवांस रुपये ले लेता था. इसके बाद मोबाइल बंद कर देता था.

आरोपी के खिलाफ 73 शिकायतें दर्ज हैं.
आरोपी के खिलाफ 73 शिकायतें दर्ज हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:45 PM IST

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वाराणसी : साइबर सेल ने ऑनलाइन कंपनी पर फर्जी विज्ञापन देकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर नागराजू को गिरफ्तार किया है. आरोपी नागराजू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का रहने वाला है. ठग महंगे सामान के नाम पर एडवांस पैसे लेकर गेमिंग ऐप्स के जरिए रकम ठिकाने लगाता था. देशभर में आरोपी के खिलाफ 73 शिकायतें दर्ज हैं और अब तक 1.25 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा हुआ है. सिगरा स्थित होटल से पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने कैश, एटीएम और क्यूआर कोड बरामद किए हैं.

एसीपी साइबर क्राइम विदूष सक्सेना ने बताया, ठग ऑनलाइन कंपनी पर अवैध और फर्जी विज्ञापन देता था. महंगे सामान के फोटो डालकर उसे सस्ते में बेचा करता था, जैसे ही उसको विज्ञापन पर क्योरी आनी शुरू होती थी यह किसी एक को अपना शिकार बना लेता और सामान बेचने के नाम पर उससे एडवांस रुपये ले लेता था. इस लेन-देन को यह गेमिंग ऐप के बार कोड पर करता और बाद में उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था. घटना के बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता था.

उन्होंने बताया कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ जांच की और टीम बनाकर इसके गिरफ्तारी का प्रयास किया गया. वाराणसी के सिगरा स्थित एक होटल से नागराजू की गिरफ़्तारी हुई है. आरोपी के पास से दो एटीएम कार्ड, चेकबुक, QR कोड, और नकदी बरामद हुई है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग राज्यों में नागराजू के ऊपर 73 शिकायतें जांच में सामने आई हैं. अब तक एक करोड़ पच्चीस लाख की ठगी का मामला भी सामने आया है. आगे की जांच की जा रही है.

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