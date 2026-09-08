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कानपुर में मकान गिरने से 4 की मौत के बाद CHC अधीक्षक पर गाज, वार्ड ब्वॉय सस्पेंड

समय पर इलाज और पुलिस सहायता न मिलने के आरोप लगने पर प्रशासन ने पतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को हटा दिया.

HOUSE COLLAPSE IN KANPUR
कानपुर में कच्चा मकान गिरने से पिता और तीन बेटियों की मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:51 AM IST

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कानपुर: घाटमपुर क्षेत्र के हिरनी गांव में कच्चा मकान गिरने से पिता और तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई.

इस घटना के बाद समय पर इलाज और पुलिस सहायता न मिलने के आरोप लगने पर प्रशासन ने पतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को हटा दिया है, वहीं एक वार्ड ब्वॉय को निलंबित और दो अन्य कर्मचारियों का तबादला कर दिया है.

कानपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने पतारा सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अभिषेक कटियार को पद से हटाकर बिल्हौर भेज दिया है. उनकी जगह डॉ. जय प्रकाश प्रजापति को पतारा का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

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मकान गिरने से कानपुर में 4 की मौत. (ईटीवी भारत)

इसके साथ ही डॉ. शशांक मिश्रा और फार्मासिस्ट मनीष त्रिपाठी का तबादला किया गया है, जबकि वार्ड ब्वॉय शिवनाथ को निलंबित कर दिया गया है.

सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने कहा कि आपात स्थिति में मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मृतक के चचेरे भाई तेज बहादुर सिंह ने साढ़ पुलिस पर देरी से पहुंचने और अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था.

इसके बाद कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया. जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम घाटमपुर, डिप्टी सीएमओ और एसीपी की तीन सदस्यीय टीम बनाई है, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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