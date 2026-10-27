देवरिया में CHC नर्स की हत्या का खुलासा, शूटर गिरफ्तार; तीन लाख की मिली थी सुपारी
आरोपी ने कबूला कि महिला की हत्या के लिए उसे तीन लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. ढाई लाख रुपए एडवांस मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:17 PM IST
देवरिया: रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के सरकारी आवास में हुई महिला नर्स की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है.
मंगलवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है. उसे CHC रुद्रपुर से मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर किया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है.
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी. तभी बाइक पर सवार दो युवकों को रोकने का इशारा किया गया. दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे. पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया.
भागने के दौरान बाइक फिसलने से दोनों गिर गए और खेत की तरफ भागे. ग्राम शिहोरचक के पास एक बदमाश ने पेड़ की आड़ ले ली और पुलिस को ललकारते हुए गोली मारने की धमकी दी. सरेंडर करने को कहा गया तो उसने फिर से फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो उसके पैर में लगी.
पकड़े गए आरोपी की पहचान रामअशीष यादव (48) पुत्र स्व. रमाकांत यादव, निवासी छपरा, थाना गगहा, गोरखपुर के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जो बताया उसने सबको चौंका दिया है.
आरोपी ने कबूला है कि महिला की हत्या के लिए उसे तीन लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. इसमें से ढाई लाख रुपए एडवांस में मिल चुके थे. उसने बताया कि 24 और 25 अक्टूबर की रात वह अपने साथियों के साथ CHC रुद्रपुर पहुंचा था.
वारदात के समय महिला के परिजन और एक अन्य आरोपी बाहर आसपास रेकी कर रहे थे, ताकि कोई आए-जाए तो बता सकें. इसी दौरान उसने और उसके साथी ने कमरे में घुसकर महिला का गला रस्सी से घोंट दिया और सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस अब इस मामले में सुपारी देने वाले परिजनों और फरार दूसरे शूटर की तलाश में जुट गई है.
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