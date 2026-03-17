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स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ही बुनियादी सुविधाओं का संकट, न डॉक्टर, न टीचर, न पानी, ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे जनांदोलन करेंगे.

CHAUSHA VILLAGE SOLAN
सरकार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 7:14 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के छौशा गांव में इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र से सटे इस गांव में लोगों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

अस्पताल में डॉक्टर नहीं, मरीज हो रहे परेशान

ग्रामीण सौरव ने बताया कि, करीब 37 साल पहले यहां PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) बनाया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं. डॉक्टरों की ड्यूटी अन्य स्थानों पर लगाए जाने के कारण मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ता है. मजबूरन उन्हें सोलन, कंडाघाट या शिमला जाकर इलाज करवाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं.

स्कूलों में टीचरों की कमी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

गांव में शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. लंबे समय से इस समस्या को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी होती है. ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर सीबीएसई स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

रविवार को नहीं मिलती पानी की सप्लाई

पेयजल की समस्या भी गांव के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि रविवार के दिन पानी की सप्लाई नहीं होती, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा सड़क पर चलने वाली सरकारी बसों का बार-बार खराब होना भी एक बड़ी समस्या है. ग्रामीणों ने तहसील को कंडाघाट से ममलीघ शिफ्ट किए जाने पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि अब छोटे-छोटे कामों के लिए भी उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है.

जनांदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे जनांदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे भेदभाव को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा.

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