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स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ही बुनियादी सुविधाओं का संकट, न डॉक्टर, न टीचर, न पानी, ग्रामीण परेशान

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के छौशा गांव में इन दिनों बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र से सटे इस गांव में लोगों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

अस्पताल में डॉक्टर नहीं, मरीज हो रहे परेशान

ग्रामीण सौरव ने बताया कि, करीब 37 साल पहले यहां PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) बनाया गया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं. डॉक्टरों की ड्यूटी अन्य स्थानों पर लगाए जाने के कारण मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ता है. मजबूरन उन्हें सोलन, कंडाघाट या शिमला जाकर इलाज करवाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं.

स्कूलों में टीचरों की कमी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

गांव में शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. लंबे समय से इस समस्या को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी होती है. ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर सीबीएसई स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.