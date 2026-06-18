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बरेलीवासियों को लिए राहत बड़ी खबर; चौपला पुल को आम जनता के लिए खोला गया

बरेली: पिछले एक महीने से चौपला पुल बंद होने के कारण जाम और लंबा डायवर्जन झेल रहे शहरवासियों को बुधवार को बड़ी राहत मिल गई. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद चौपला पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया. कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने विधिवत पूजन-अर्चन कर पुल का शुभारंभ किया और यातायात बहाल कराया.



चौपला पुल शहर के सबसे महत्वपूर्ण यातायात मार्गों में से एक है, जो बरेली को बदायूं, आगरा, सुभाषनगर, मढ़ीनाथ और आसपास के इलाकों से जोड़ता है. पुल बंद होने के कारण रोजाना हजारों लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था, जिससे जाम और समय की बर्बादी की समस्या बढ़ गई थी. अब पुल खुलने के साथ ही लोगों को सीधा और सुगम मार्ग मिल गया है.



विधायक संजीव अग्रवाल ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए 45 दिनों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन कार्य को गति देकर इसे करीब 30 दिनों में पूरा कर लिया गया. जनता की परेशानी को देखते हुए निर्माण एजेंसियों को लगातार काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे.



जून के पहले सप्ताह में निरीक्षण के दौरान कार्य की गति संतोषजनक नहीं मिली थी. मौके पर सीमित संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. जिस पर अधिकारियों और इंजीनियरों को फटकार लगाई गई थी. इसके बाद कार्य में तेजी आई और पुल तय समय से पहले तैयार हो सका.



विधायक ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है. चौपला पुल के खुलने से अब बदायूं और आगरा की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं सुभाषनगर और मढ़ीनाथ क्षेत्र के लोगों का सफर भी आसान हो जाएगा.



इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राज बहादुर सक्सेना, शिशुपाल कठेरिया, अरुण कश्यप, अमरीश कठेरिया, मंजीत सिंह नागपाल, हरवंश सिंह, मंडल अध्यक्ष सुधीर भटनागर, पार्षद श्याम सिंह चौहान, संतोष कश्यप, रितिका किशोर, चंद्रपाल आर्य, सौरभ कुमार, संजीव रस्तोगी, हरीश बाबू वाल्मीकि, अशोक चौहान, सागर मौर्य, सुभाष वर्मा, हर्षित गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, गोलू सक्सेना, अमन सक्सेना, विशाल सिंह, बिंदु, प्रदीप रोहिल्ला, नीरज श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे.

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