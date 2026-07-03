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सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी समेटे हैं आम; चौसा से दशहरी तक, हर नाम के पीछे छिपी है एक दिलचस्प कहानी

आमों के नाम के पीछे क्या है विज्ञान? फल विज्ञान के जानकार प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ बताते हैं, नाम के पीछे इतिहास, स्थान, स्वाद, खुशबू, रंग, आकार या किसी खास व्यक्ति से जुड़ी प्रेरणा भी होती है. आमों में चौसा अपनी खुशबू, रंग और स्वाद के कारण सबसे अलग पहचान रखता है. माना जाता है कि चौसा से ही कई अन्य किस्मों का विकास हुआ.

हुस्नारा, अनारकली, मल्लिका, अरुनिका, आम्रपाली, नीलम चौसा, रसगुल्ला, मीठा मलदा, डींग, पूसा सूर्या, बंबइया, पीतांबर, श्रेष्ठा, लालिमा, तोता परी और दशहरी के साथ अन्य कई प्रकार के आम की प्रजाति हैं.

'मैंगो मैन' के नाम से मशहूर हाजी कलीमुल्ला बताते हैं, योगी मैंगो का वजन करीब एक किलो तक होता है. इसका गूदा बेहद मुलायम और स्वाद लाजवाब होता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, खासकर सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई से प्रभावित होकर उन्होंने इस किस्म को विकसित किया और इसका नाम योगी मैंगो रखा.

समय के साथ यह परंपरा और आगे बढ़ी. आधुनिक दौर में देश की चर्चित हस्तियों के नाम पर भी आम की नई किस्में विकसित की गई हैं. लखनऊ के मलिहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नाम वाले आम आकर्षण का केंद्र हैं. मलिहाबाद को देश का 'मैंगो कैपिटल' कहा जाता है. आज भी अपनी सदियों पुरानी बागवानी परंपरा और नई किस्मों के विकास के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है.

लखनऊ : भारत को आमों का देश कहा जाता. यहां सैकड़ों किस्म के आम केवल अपने स्वाद, रंग और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नामों के पीछे छिपे इतिहास, लोककथाओं, शाही परंपराओं और सामाजिक घटनाओं के कारण भी खास पहचान रखते हैं. चौसा, दशहरी, लंगड़ा, रस्के जहां, सफेदा, फजली जैसी किस्मों के नामों के पीछे सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं. कहीं किसी ऐतिहासिक युद्ध ने आम को पहचान दी, कहीं किसी गांव ने, तो कहीं किसी शासक, बागवान या ऐतिहासिक घटना ने आम को नाम दिया.

चौसा नाम का इतिहास 25 जून 1539 से जुड़ा है, जब बिहार के बक्सर जिले में कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट स्थित चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच भीषण युद्ध हुआ था. कहा जाता है कि युद्धस्थल पर मौजूद एक आम के पेड़ के फल से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने उसका नाम 'चौसा' रखा था. बाद में यही किस्म बिहार से उत्तर प्रदेश और फिर पूरे देश में फैल गई.

दशहरी गांव के नाम पर पड़ा दशहरी आम. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसे पड़ा दशहरी नाम : प्रो. खान मोहम्मद आतिफ बताते हैं, मेरे खानदान के अब्दुल रहमान ने मलिहाबाद क्षेत्र में खेती बचाओ अभियान के तहत बागवानी की शुरुआत की. धीरे-धीरे पूरे इलाके में आम के बाग लगाए जाने लगे, जिनमें सबसे अधिक दशहरी के पेड़ थे. चौसा से तैयार किए गए कलम को सबसे पहले दशहरी गांव में लगाया गया. गांव के नाम पर ही इस किस्म का नाम दशहरी पड़ गया. बाद में इसी गांव से कलमें लेकर पूरे मलिहाबाद क्षेत्र में इसकी बागवानी की गई. आज दशहरी आम भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों तक अपनी खास पहचान बना चुका है.

बादशाहों से लेकर किसानों तक चली नामकरण की परंपरा : प्रो. आतिफ के अनुसार, आमों के नाम रखने की परंपरा कोई नई नहीं है. मुगल काल में भी बादशाह अलग-अलग किस्मों के नाम रखते थे और यह परंपरा आज भी जारी है. आम का नाम अक्सर उसके स्वाद, खुशबू, रंग, आकार या विशेष गुणों के आधार पर रखा जाता है. हुस्नारा नाम का आम बेहद आकर्षक दिखता है, इसलिए उसका यह नाम रखा गया. वहीं अनारकली आम की खासियत यह है कि इसमें दो परतें होती हैं और गूदे में अलग-अलग स्वाद और खुशबू का अनुभव मिलता है. इसी अनोखी विशेषता के कारण इसका नाम अनारकली रखा गया.

नए आमों के नाम कैसे तय होते हैं? हाजी कलीमुल्ला के मुताबिक, यदि कोई किसान नई किस्म विकसित करता है तो उसे नाम देने का अधिकार उसी का होता है. कई बार नई किस्म को चर्चा में लाने के लिए किसी लोकप्रिय नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या समाज में चर्चित व्यक्ति के नाम पर भी उसका नाम रख दिया जाता है. कई किस्मों के नाम उनकी गुणवत्ता के आधार पर रखे जाते हैं. उदाहरण के लिए, अनारकली आम बेहद नाजुक होता है और उसके गूदे की परतों में अलग-अलग स्वाद मिलता है.

वहीं कुछ आमों का नाम उनके मूल स्थान पर आधारित होता है. जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रतौल गांव के नाम पर रतौल आम और मलिहाबाद के दशहरी गांव के नाम पर दशहरी आम. इसी तरह कुछ किस्मों के नाम उनके आकार या दूसरे फलों से मिलती-जुलती बनावट के कारण रखे जाते हैं, जैसे बनाना मैंगो और एप्पल मैंगो.

सिंदुरी आम की भी काफी डिमांड होती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

लंगड़ा आम की भी है दिलचस्प कहानी : लंगड़ा आम के नाम के पीछे भी एक रोचक लोककथा प्रचलित है. कहा जाता है कि करीब 250 से 300 वर्ष पहले बनारस में एक लंगड़े साधु ने इस किस्म को सबसे पहले उगाया था. बाद में एक राजा ने इसका स्वाद चखा और उसी साधु के संदर्भ में इसका नाम लंगड़ा रख दिया. तब से यह नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया.

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