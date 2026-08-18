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खेल स्टेडियम में युवक पर हमले के बाद चौमू में थाने पर धरना, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, तीन की तलाश जारी

जयपुर : जिले के चौमूं में मामूली झगड़े में युवक पर हमले के बाद मामला थाने तक पहुंचा. हमले में एक युवक के घायल होने के बाद चौमूं थाने में चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीन आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने चौमू थाने पर धरना दिया. बाद में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस ने बाकि बचे हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद मामला शांत हुआ. इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. जयपुर (पश्चिम) एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार गुप्ता पूरे मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं.

पहले मैच खेलने की बात पर विवाद : एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया, चौमूं के खेल स्टेडियम में पहले मैच खेलने की बात पर युवकों में झगड़ा हुआ था. कुछ युवक पहले वहां खेल रहे थे. इस बीच कुछ युवक वहां आए और उनसे हटने व पहले खुद मैच खेलने की बात कही. इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. झगड़े में अशोक सैनी नाम का युवक घायल हुआ है. उसने चार युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. उसका नाम आफताब है. जबकि तीन अन्य आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.