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खेल स्टेडियम में युवक पर हमले के बाद चौमू में थाने पर धरना, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, तीन की तलाश जारी

थाने पर फूटा लोगों का आक्रोश, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा की समझाइश के बाद धरना समाप्त.

लोगों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी और पूर्व विधायक
लोगों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी और पूर्व विधायक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 9:45 AM IST

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जयपुर : जिले के चौमूं में मामूली झगड़े में युवक पर हमले के बाद मामला थाने तक पहुंचा. हमले में एक युवक के घायल होने के बाद चौमूं थाने में चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीन आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने चौमू थाने पर धरना दिया. बाद में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. पुलिस ने बाकि बचे हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद मामला शांत हुआ. इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. जयपुर (पश्चिम) एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार गुप्ता पूरे मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हैं.

पहले मैच खेलने की बात पर विवाद : एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया, चौमूं के खेल स्टेडियम में पहले मैच खेलने की बात पर युवकों में झगड़ा हुआ था. कुछ युवक पहले वहां खेल रहे थे. इस बीच कुछ युवक वहां आए और उनसे हटने व पहले खुद मैच खेलने की बात कही. इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. झगड़े में अशोक सैनी नाम का युवक घायल हुआ है. उसने चार युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. उसका नाम आफताब है. जबकि तीन अन्य आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, तीन की तलाश जारी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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समझाइश के बाद मामला हुआ शांत : उन्होंने बताया, पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया है. जल्द उनकी गिरफ्तारी कर मामले का पटाक्षेप किया जाएगा. इस घटनाक्रम के बाद घायल युवक के परिजन और स्थानीय लोग चौमूं थाने पहुंचे और घटना को लेकर विरोध जताया. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई. इस बीच पूर्व विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे और समझाइश की. पुलिस ने बाकि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद मामला शांत हुआ.

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थाने पर धरना
FORMER MLA RAMLAL SHARMA
CHAUMU POLICE STATION

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