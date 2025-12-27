ETV Bharat / state

सरायकेला खरसावां जिला का चौका थाना झारखंड में सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन, ऑल इंडिया रैंकिंग में मिला चौथा स्थान

रांची: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है. वहीं चौका को झारखंड के सर्वश्रेष्ठ थाना के खिताब से नवाजा गया है.

रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन्स 2025

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी Ranking of police stations 2025 वार्षिक रिपोर्ट में सरायकेला-खरसावां जिला के चौका थाना को पूरे भारतवर्ष के चौथा स्थान मिला है. उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों के पुलिस थानों का सर्वे करते हुए Ranking of police stations रिपोर्ट जारी किया जाता है. इस रिपोर्ट में विभिन्न बिंदुओं पर थानों का मूल्यांकन कर रैंकिंग निर्धारित की जाती है और प्रत्येक वर्ष होने वाले DGsP/IGsP Conference में रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन्स रिपोर्ट जारी की जाती है. जिसमें देश के शीर्ष 10 थानों का चयन कर रैंकिंग दी जाती है.

क्या है चयन प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2025 में पुलिस स्टेशनों के सर्वेक्षण के लिए उनके CCTNS डेटाबेस की समीक्षा, अपराध के आंकड़े, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध, थाना का बुनियादी ढांचा, नागरिकों का फीडबैक, स्वच्छता, आईटी संसाधन, फोरेंसिक्स, पुलिस संचार और डिजिटल रिकॉर्ड, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, पुलिस कर्मियों का आमजन से व्यवहार आदि पहलुओं पर स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ग्राउंड सर्वेक्षण किया गया. सर्वे के बाद गृह मंत्रालय ने रायपुर में हाल ही में संपन्न DGsP/IGsP Conference में पुलिस स्टेशनों की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा की. उपरोक्त सभी मानकों पर इस प्रतिष्ठित मूल्यांकन में चौका थाना ने देश भर में चौथा स्थान और झारखंड में प्रथम स्थान हासिल किया है. मूल्यांकन किए गए अन्य मापदंड प्रतिवेदित कांडों का निष्पादन और चार्जशीटिंग दक्षता भी शामिल है .