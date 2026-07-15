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चौहटन विधायक के बेटे और बहू ने की देहदान की घोषणा, जन्मदिन के मौके पर अस्पताल को सौंपा संकल्प पत्र

दंपति ने अस्पताल को सौंपा देहदान का संकल्प पत्र ( ETV Bharat Barmer )