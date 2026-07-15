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चौहटन विधायक के बेटे और बहू ने की देहदान की घोषणा, जन्मदिन के मौके पर अस्पताल को सौंपा संकल्प पत्र

बाड़मेर के चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल के बेटे भवानीशंकर मेघवाल और उनकी पत्नी श्रीदेवी ने जन्मदिन पर देहदान का संकल्प लिया.

MLA Son Body donation
दंपति ने अस्पताल को सौंपा देहदान का संकल्प पत्र (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 6:57 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 7:08 PM IST

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बाड़मेर: चौहटन के विधायक आदूराम मेघवाल के बेटे भवानीशंकर मेघवाल और उनकी पत्नी श्रीदेवी मेघवाल ने जन्मदिन के अवसर पर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देहदान की घोषणा की. बुधवार को दंपती बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल पहुंचा और औपचारिक रूप से देहदान करने का संकल्प लिया.

अस्पताल को सौंपा संकल्प पत्र: दोनों ने जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हनुमानराम चौधरी को अपना देहदान संकल्प पत्र सौंपा. इसके बाद अस्पताल में ही केक काटकर जन्मदिन मनाया गया. इस अवसर पर अस्पताल के पूर्व पीएम डॉ. बी.एल. मंसूरिया, भाजपा नेत्री मुस्कान मेघवाल, समाजसेवी कमल सिंहल, जोगेंद्र माली सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने दंपति के इस नेक फैसले की सराहना की और जन्मदिन की बधाई दी.

विधायक के बेटे और बहू ने की देहदान की घोषणा (ETV Bharat Barmer)

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जन्मदिन पर अनूठा दान: भवानीशंकर मेघवाल ने बताया कि उन्हें अपनी पत्नी श्रीदेवी से देहदान की प्रेरणा मिली. जन्मदिन के इस खास मौके पर उन्होंने देहदान का संकल्प लिया है. उन्होंने बताया कि आज दोनों का जन्मदिन है. उनका कहना है कि लोगों को आगे आकर देहदान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मानव शरीर चिकित्सा शिक्षा और शोध कार्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है. उन्होंने आमजन से देहदान को लेकर जागरूक होने की अपील भी की.

दोनों ने की देहदान की घोषणा: श्रीदेवी मेघवाल ने बताया कि उनका आज जन्मदिन है. वह सरकारी स्कूल में द्वितीय श्रेणी की शिक्षिका हैं. उनके माता-पिता पहले ही देहदान की घोषणा कर चुके हैं, उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली. मन में काफी समय से यह विचार चल रहा था. आज जन्मदिन के दिन पति के साथ अस्पताल पहुंचकर दोनों ने संयुक्त रूप से देहदान की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि जीवन ऐसा जीना चाहिए कि सांसें रुक जाएं, लेकिन इंसानियत न रुके.

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पूरे परिवार ने दिया सहयोग: श्रीदेवी मेघवाल ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के काम आना है, यदि मृत्यु के बाद यह शरीर मेडिकल छात्रों की शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान में उपयोगी साबित हो तो इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि देहदान से बढ़कर कोई दान नहीं है. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि उनके इस फैसले में पूरे परिवार ने पूरा सहयोग दिया.

देहदान की 129 घोषणाएं हुईं: प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हनुमानराम चौधरी ने बताया कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अब तक 127 देहदान की घोषणाएं हो चुकी थीं. बुधवार को भवानीशंकर मेघवाल और श्रीदेवी मेघवाल के जन्मदिन वाले संकल्प के साथ यह संख्या बढ़कर 129 हो गई है. देहदान से मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना का व्यावहारिक अध्ययन करने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर चिकित्सक तैयार होते हैं.

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Last Updated : July 15, 2026 at 7:08 PM IST

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