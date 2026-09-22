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रणजीत चौटाला ने सुनाया देवीलाल के विदेश दौरे और बुढ़ापा पेंशन का किस्सा, सीएम सैनी को बताया नेक, बोले- "प्रदेश को समझने में लगेगा समय"

पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ( ETV Bharat )