रणजीत चौटाला ने सुनाया देवीलाल के विदेश दौरे और बुढ़ापा पेंशन का किस्सा, सीएम सैनी को बताया नेक, बोले- "प्रदेश को समझने में लगेगा समय"
पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सीएम सैनी को नेक इंसान बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि उनको प्रदेश को समझने में समय लगेगे.
Published : September 22, 2026 at 4:27 PM IST
सिरसा: पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 25 सितंबर को जयंती मनाई जाएगी. सिरसा में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि, "इस अवसर पर उनके निवास स्थान पर आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर ताऊ देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे." इस दौरान उन्होंने देवीलाल के राजनीतिक जीवन से जुड़े कई किस्से भी साझा किए.
विदेश यात्रा और पेंशन का सुनाया किस्सा: रणजीत चौटाला ने अपने पिता चौधरी देवीलाल से जुड़े पुराने प्रसंगों का जिक्र करते हुए बताया कि, "किस तरह विदेश यात्रा के दौरान भी देवीलाल आम लोगों की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे. उन्होंने बुजुर्गों के लिए शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन से जुड़ा किस्सा भी सुनाया. चौधरी देवीलाल की सोच हमेशा आम आदमी और बुजुर्गों के सम्मान को लेकर रही. उनके फैसलों का असर आज भी दिखाई देता है."
सीएम सैनी को बताया नेक इंसान: प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नेक इंसान बताया. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री नेक इंसान हैं, लेकिन प्रदेश के हालात को पूरी तरह समझने में उन्हें अभी समय लगेगा. सरकार के सामने कई स्तरों पर चुनौतियां हैं."
रानियां के हालात पर जताई चिंता: रानियां विधानसभा क्षेत्र की स्थिति को लेकर रणजीत चौटाला ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "लोग लगातार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं. क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है." रानियां के मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि, "अब रानियां का पटवारी बदल चुका है, इसलिए रानियां के हालात के बारे में नए पटवारी से पूछो."
क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर कही बड़ी बात: अपनी आगामी राजनीति और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर उन्होंने कहा कि, "क्षेत्रीय दलों का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा. देश में अब दो पार्टी सिस्टम जैसे हालात बनते जा रहे हैं. आम चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई देता है."
पंजाब चुनाव में तीन दलों का जिक्र: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि, "मौजूदा परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिखाई देता है." साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस में भी आपसी खींचतान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "वहां भी हरियाणा की तरह पार्टी के भीतर मतभेद सामने आते रहे हैं."
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