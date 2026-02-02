चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने किया मलेशिया की SEGi University से MOU, अब students को मिलेंगे और बेहतर अवसर
CCSU और SEGi University की इस साझेदारी से भारत–मलेशिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.
मेरठ: मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मलेशिया की सेगी यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया है. SEGi University के साथ हुई इस साझेदारी से भारत–मलेशिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा.
पश्चिमी यूपी के मेरठ में स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी (चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी) (CCSU) वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान सहयोग की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. अब इस यूनिवर्सिटी को मलेशिया की प्रतिष्ठित SEGi University का साथ भी मिल गया है, अब दोनों देश के इन विश्वविद्यालयों (universities) ने 5 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
इस बारे में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला ने बताया कि यह समझौता बीते दिन गोवा में आयोजित QS Summit 2026 के अवसर पर हुआ है. अब यह साझेदारी भारत और मलेशिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार के साथ साथ अकादमिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सशक्त मंच बनेगी.
काबिले गौर है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के नेतृत्व में Google Cloud के सहयोग से भारत का पहला “AI-Enabled State University” पायलट संस्थान चुना गया है.
वीसी ने बताया कि विश्वविद्यालय लगातार students की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है. ये पहल बेहद ही उपयोगी साबित होगी. शिक्षण अधिगम, अनुसंधान, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के एकीकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है. इससे कि नवाचार आधारित वैश्विक पहचान और भी मजबूत होगी.
वीसी संगीता शुक्ला ने कहा कि “SEGi University के साथ यह अंतरराष्ट्रीय एमओयू चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है. AI-Enabled State University पायलट संस्थान के रूप में चुने जाना तथा वैश्विक रैंकिंग्स में मिली उपलब्धियाँ यह प्रमाणित करती हैं कि सीसीएसयू गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अग्रसर हो रहा है. यह साझेदारी विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने में मील का पत्थर सिद्ध होगी.
सीसीएसयू NAAC A++ (CGPA 3.66)
SCImago Institutions Rankings 2025 में उत्तर प्रदेश की राज्य विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान एवं देश में 29वां स्थान मिल चुका है. NIRF Ranking 2025 में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 41 वां स्थान है.
QS Asia University Rankings 2026 में 801–850 बैंड हासिल है और दक्षिण एशिया में 254 रैंक
Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 में 1201–1500 वैश्विक रैंक बैंड हासिल कर चुका है, वहीं Engineering (801–1000) और Physical Sciences (1001–1250) विषय रैंकिंग मिल चुकी है.
विश्वविद्यालय डायरेक्टर रिसर्च प्रो. बीरपाल सिंह ने बताया सीसीएसयू की हालिया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमता, अकादमिक गुणवत्ता और वैश्विक सहभागिता का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, SEGi University का QS World Rankings में विश्व की शीर्ष 1.5% संस्थाओं में स्थान पाना इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाता है. इसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों की यह संयुक्त पहल विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए वैश्विक शोध नेटवर्क, नवाचार और उत्कृष्टता के नए अवसर खोलेगी.
SEGi University के बारे में जानते हैं...
इस यूनिवर्सिटी की वैश्विक प्रतिष्ठा की बात करें तो 1977 में स्थापित SEGi University, Malaysia देश की निजी विश्वविद्यालयों में शामिल यूनिवर्सिटी है, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, व्यवसाय सहित अनेक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है, QS World University Rankings 2026 में यह विश्वविद्यालय 731–740 रैंक बैंड में स्थित है और विश्व की शीर्ष 1.5% संस्थाओं में शामिल है.
इस एमओयू के अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ, ड्यूल/जॉइंट डिग्री कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, सम्मेलन एवं ऑनलाइड,ब्लेंडेड लर्निंग पहल विकसित की जाएँगी.
