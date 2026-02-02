ETV Bharat / state

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने किया मलेशिया की SEGi University से MOU, अब students को मिलेंगे और बेहतर अवसर

मेरठ: मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मलेशिया की सेगी यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया है. SEGi University के साथ हुई इस साझेदारी से भारत–मलेशिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा.

पश्चिमी यूपी के मेरठ में स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी (चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी) (CCSU) वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान सहयोग की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. अब इस यूनिवर्सिटी को मलेशिया की प्रतिष्ठित SEGi University का साथ भी मिल गया है, अब दोनों देश के इन विश्वविद्यालयों (universities) ने 5 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस बारे में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला ने बताया कि यह समझौता बीते दिन गोवा में आयोजित QS Summit 2026 के अवसर पर हुआ है. अब यह साझेदारी भारत और मलेशिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार के साथ साथ अकादमिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सशक्त मंच बनेगी.

काबिले गौर है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के नेतृत्व में Google Cloud के सहयोग से भारत का पहला “AI-Enabled State University” पायलट संस्थान चुना गया है.

वीसी ने बताया कि विश्वविद्यालय लगातार students की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है. ये पहल बेहद ही उपयोगी साबित होगी. शिक्षण अधिगम, अनुसंधान, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के एकीकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है. इससे कि नवाचार आधारित वैश्विक पहचान और भी मजबूत होगी.

वीसी संगीता शुक्ला ने कहा कि “SEGi University के साथ यह अंतरराष्ट्रीय एमओयू चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है. AI-Enabled State University पायलट संस्थान के रूप में चुने जाना तथा वैश्विक रैंकिंग्स में मिली उपलब्धियाँ यह प्रमाणित करती हैं कि सीसीएसयू गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अग्रसर हो रहा है. यह साझेदारी विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने में मील का पत्थर सिद्ध होगी.