ETV Bharat / state

CCSU मेरठ में व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से पढ़ाई का अवसर; 30 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई

प्रो. मुकेश शर्मा ने बताया कि चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय से इस वक्त लगभग 700 महाविद्यालय संबद्ध हैं.

CCSU मेरठ से व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से पढ़ाई का अवसर.
CCSU मेरठ से व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से पढ़ाई का अवसर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में व्यक्तिगत परीक्षाओं का आयोजन इस बार भी होगा. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 15 से 30 जनवरी तक छात्र व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय के इस निर्णय से आसपास के करीब 8 जिलों के हजारों छात्रों को फायदा होगा. इस विश्वविद्यालय से 700 से ज्यादा कॉलेज संबद्ध हैं.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रभारी प्रो. मुकेश शर्मा ने बताया कि काफी समय से इसकी चर्चा चल रही थी, कि व्यक्तिगत परीक्षाओं का आयोजन इस बार होगा या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय को A श्रेणी (NAAC A++) सर्टिफिकेट मिल चुका है.

CCSU में 30 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई. (Video Credit: ETV Bharat)

इस वजह से विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) शुरू कर सकता है. विश्वविद्यालय ने बहुत सारे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शुरू भी कर दिए हैं. हालांकि बहुत सारे कोर्स हैं, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं.

उन्होंने बताया कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है. ऐसे में सभी बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. इस वजह से व्यक्तिगत माध्यम से पढ़ाई की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. यही वजह है कि कुलपति प्रो. संगीता शुल्ला के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत फॉर्म इस बार भी निकाले जाएंगे.

15 से 30 जनवरी तक आवेदन: उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे छात्र जो प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं, वह 30 जनवरी तक भर सकते हैं.

विश्वविद्यालय से BA, B.Com, MA, M.Com के लिए 30 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चालू है. इसके बाद भी कोई छात्र छूट जाता है, तो वह लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकता है. इसके बाद जांच होगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

700 कॉलेज संबद्ध: चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय से इस वक्त लगभग 700 महाविद्यालय संबद्ध हैं. मेरठ ही नहीं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले से बड़ी संख्या में छात्र व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से शिक्षा पूरी कर सकते हैं. इससे करीब 1 लाख छात्रों को फायदा पहुंचेगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर लौटी ठंडक; 3 दिनों तक इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, अलीगढ़ सबसे ठंडा

TAGGED:

CCSU MEERUT ADMISSION ALERT
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY
MEERUT PRIVATE EXAM OPPORTUNITY
HOW TO APPLY CCSU MEERUT EXAM
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.