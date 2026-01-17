ETV Bharat / state

CCSU मेरठ में व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से पढ़ाई का अवसर; 30 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई

CCSU मेरठ से व्यक्तिगत परीक्षा माध्यम से पढ़ाई का अवसर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) में व्यक्तिगत परीक्षाओं का आयोजन इस बार भी होगा. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 15 से 30 जनवरी तक छात्र व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय के इस निर्णय से आसपास के करीब 8 जिलों के हजारों छात्रों को फायदा होगा. इस विश्वविद्यालय से 700 से ज्यादा कॉलेज संबद्ध हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रभारी प्रो. मुकेश शर्मा ने बताया कि काफी समय से इसकी चर्चा चल रही थी, कि व्यक्तिगत परीक्षाओं का आयोजन इस बार होगा या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय को A श्रेणी (NAAC A++) सर्टिफिकेट मिल चुका है. CCSU में 30 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई. (Video Credit: ETV Bharat) इस वजह से विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) शुरू कर सकता है. विश्वविद्यालय ने बहुत सारे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शुरू भी कर दिए हैं. हालांकि बहुत सारे कोर्स हैं, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं.