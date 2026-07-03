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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय: बीएड और स्पेशल बीएड के परीक्षा फॉर्म इस डेट तक जमा होंगे

CCSU के संबंधित कॉलेजों में बीएड और स्पेशल बीएड के परीक्षा फॉर्म जमा करने की डेट तय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों को B.Ed और स्पेशल B.Ed के परीक्षा फॉर्म 7 जुलाई तक जमा कराने का सख्त आदेश जारी किया है. समय पर फॉर्म जमा न करने पर कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी प्रभावित हो सकती है. यह निर्देश B.Ed और स्पेशल B.Ed MR सत्र् 2025-27 के लिए है.

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने सभी संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि B.Ed और स्पेशल B.Ed MR सत्र् 2025-27 के प्रथम वर्ष, मुख्य परीक्षा-2026 और बैक पेपर के परीक्षा फॉर्म 7 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं. निर्धारित समय के बाद फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय अजय कृष्ण यादव ने बताया कि इस संबंध में कॉलेजों को ई-मेल भी भेजा गया है.

छात्रों के लिए जरूरी नियम-