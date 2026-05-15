फॉरेन लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं करियर, तो आपके लिए बेहतर मौका, पढ़िए डिटेल
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय फॉरेन लैंग्वेज में छात्रों को शिक्षा देकर उनके सपनों को साकार कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 9:04 PM IST
मेरठ: वर्तमान समय में युवाओं को विदेशी भाषा खूब प्रभावित कर रही है. यही वजह है कि युवाओं में दिन-प्रतिदिन फॉरेन लैंग्वेज का क्रेज बढ़ता जा रहा है. इस लिए युवा पीढ़ी विदेशी भाषा सीखने के तरफ तेजी से बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए कई विश्वविद्यालय और काॅलेजों में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कराए जा रहे हैं. इसमें मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो फॉरेन लैंग्वेज की शिक्षा देकर, इच्छुक छात्रों का सपना साकार कर रहा है.
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में रशियन, जर्मन और फ्रेंच जैसे लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जहां करियर बनाने की बात आती है, तो युवा वर्ग बेहद गंभीर नजर आता है. कुछ युवा देश में तो कुछ बाहर अपने लिए संभावनाएं तलाशते हैं. इस खबर में हम आपको यूपी वेस्ट के कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों के बारे में बताएंगे, जहां से विदेशी भाषा में अध्ययन किया जा सकता है.
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीडिया सेल के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसे कई कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, जो रोजगार परक हैं, जिनमें एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं.
विश्वविद्यालय का विदेशी भाषा विभाग काफी पुराना है, जब इस विभाग की शुरुआत हुई थी, तो उस समय रशियन भाषा से संबंधित कोर्स शुरू की गई थी, जिसमें डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स कराया जाता था. अब यहां रशियन भाषा के अलावा फ्रेंच और जर्मन भाषा सिखाने के लिए भी कोर्स संचालित हैं.
रूसी भाषा की फीस की बात करें तो, वह बेहद कम है. यह कोर्स यूनिवर्सिटी में सरकारी एडेड कोर्स है, जिसकी फीस प्रथम सेमेस्टर में लगभग 3765 रुपये है, जबकि दूसरे सेमेस्टर में और भी कम हो जाती है. सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, कैंपस से डिप्लोमा भी कर सकते हैं. डिप्लोमा के बाद भी अध्ययन करना चाहते हैं तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं.
प्रोफेसर मुकेश शर्मा बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी ने जब देखा कि फॉरेन लैंग्वेज में सिर्फ एक रुसी भाषा का ही कोर्स है तो फिर यहां जर्मन और फ्रेंच भाषा का कोर्स भी शुरु किया गया.
इन दोनों भाषाओं में भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स यहां मौजूद है. हालांकि, ये दोनों कोर्स सेल्फ फाइनेंस हैं. इनकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र अधिक अध्ययन करने आते हैं, जिनका माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होता है. इन्हीं छात्रों के लिए विश्वविद्यालय फॉरेन लैंग्वेज कोर्स संचालित कर रहा है, जो युवाओं को आगे बढ़ाने में भी उपयोगी साबित हो रहा है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो शायद ही किसी विश्वविद्यालय में foreign language से संबंधित कोई कोर्स कराया जाता है. हालांकि, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई कोर्स संचालित हैं. ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो विदेशी भाषा में पकड़ बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास सिमित option होते हैं. वो JNU, AMU या जामिया का रुख करते हैं.
फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कम से कम 12 वीं कक्षा में 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है. डिप्लोमा कोर्स करने के लिए इंटरमीडिएट के साथ संबंधित भाषा में certificate of proficiency कोर्स करना अनिवार्य है. इसी प्रकार एडवांस डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन के अलावा संबंधित भाषा में डिप्लोमा कोर्स के बाद भी किया जा सकता है.
फॉरेन लैंग्वेज विभाग के विभागाध्यक्ष एस के दत्ता बताते हैं कि विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग से अध्ययन करने के बाद, यहां के स्टूडेंट्स ने खूब बुलंदियां छुई हैं. ऐसे छात्रों के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है. यहां से अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स विदेशी भाषा के समाचार चैनलों में भी कार्यरत हैं. वहीं अलग अलग क्षेत्र की विदेशी कंपनियों में भी सेवाएं दे रहे हैं.
ऐसे छात्रों की भी कमी नहीं है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने यहां से विदेशी भाषा में शिक्षा ली और आज वह बड़े बड़े पोस्टों पर काम कर रहे है. यानी इन कोर्स के बाद अपार सम्भावनाएं हैं. आपको बता दें कि अब सभी बोर्ड की बारहवीं परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जो सर्टिफिकेट कोर्स करने की योग्यता रखते हैं वो यहां फार्म भर सकते हैं. HOD एस के दत्ता बताते हैं कि एडमिशन फॉर्म शीघ्र ही आने वाले हैं. प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा. शीघ्र ही अगले कुछ दिनों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी.
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