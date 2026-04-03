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CCSU में अब होगी बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्स की पढ़ाई , जानिए खासियत

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2026 के लिए खास कोर्स किए डिजाइन.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:50 PM IST

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मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नए सत्र 2026 से चार वर्षीय एकीकृत बीए-बीएड और बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा 12वीं के स्टूडेंट को मिलेगा. अब छात्र 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे. विश्वविद्यालय के गणित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की थी. और कई बैठकों के बाद इस पाठ्यक्रम को मान्यता दिया गया.

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि जो छात्र पहले बीए, बीएससी और बी.कॉम के बाद फिर बीएड करने का निर्णय लेते थे. अब उन्हें भी सुविधा हो जाएगी. इस चार वर्षीय कोर्स को करने के बाद युवा शिक्षा के क्षेत्र में जा सकेंगे.

अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस नए कोर्स में स्नातक और बीएड की पढ़ाई एक साथ छात्र कर सकेंगे. पहले विद्यार्थियों को तीन वर्षीय स्नातक की पढ़ाई के बाद, दो वर्षीय बीएड करना पड़ता था. इस तरह से न सिर्फ एक वर्ष बच जाएगा. बल्कि चार वर्ष में ग्रेजुएट तो बन ही जाएंगे और साथ ही बीएड भी हो जाएगी. स्टूडेंट्स भी विश्वविद्यालय के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं.

बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की रेंकिंग न सिर्फ देश में और प्रदेश में काफी अच्छी है. देश के बाहर भी अपने रिसर्च वर्क और पढ़ाई के विभिन्न मापदंडों के चलते विश्व स्तर पर भी विश्वविद्यालय ने रेंकिंग पाई है. विश्वविद्यालय को NAAC A++ ग्रेडिंग भी प्राप्त है.

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Last Updated : April 3, 2026 at 3:50 PM IST

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