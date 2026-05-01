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लखनऊ एयरपोर्ट से अवैध तमंचे के साथ यात्री गिरफ्तार, एयर इंडिया एक्सप्रेस से दुबई जा रहा था आरोपी

गोंडा निवासी आरोपी महेश कुमार चौहान के खिलाफ सरोजनी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज

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दुबई ले जा रहा था अवैध तमंचा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 1:38 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह दुबई जा रहे एक यात्री के बैग में अवैध तमंचा मिलने से हड़कंप मच गया. अलर्ट सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत संदिग्ध यात्री को हिरासत में लेकर तमंचा सहित सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तमंचा जब्त कर लिया और यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (आईएक्स 193) से यात्री लखनऊ से दुबई जा रहा था.

आरोपी गोंडा का निवासी

पुलिस के मुताबिक आरोपी पहचान गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र के चांदपुर लखपत राय निवासी महेश कुमार चौहान(22 वर्ष) पुत्र स्व. घनश्याम चौहान के रूप में की गई. महेश शुक्रवार तड़के लखनऊ से 5.45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (आईएक्स 193) से दुबई जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा.

मीडिया से बातचीत करते डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान वह अपना लगेज बैग बुक करने बुकिंग काउंटर पर पहुंचा. जहां पर उसके लगेज बैग की सुरक्षा जांच की गई तो उस दौरान बैग से 12 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ. इस पर एयरपोर्ट के लगेज बुकिंग काउंटर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उसे तमंचे सहित पकड़कर सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया.

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गोंडा का रहने वाला है आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सरोजनी नगर पुलिस बताया कि जब यात्री महेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में दुबई जा रहा है. लेकिन उसके बैग में तमंचा कहां से आया, इसका वह जवाब नहीं दे सका. पुलिस के मुताबिक संदेह जताया जा रहा है कि आरोपी महेश दुबई में अवैध तमंचे का कारोबार करने के चक्कर में सैंपल के तौर पर ये तमंचा ले जा रहा होगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. वहीं बरामद तमंचा जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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एयर इंडिया एक्सप्रेस से दुबई जा रहा था आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)

आरोपी से पूछताछ जारी

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि सरोजिनी नगर थाने में एमएसएफ द्वारा सूचना दी गई कि लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया है. यात्री को एमएसएफ ने सरोज नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ करने के बाद यात्री ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद यात्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

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सरोजनी नगर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर (Photo Credit; ETV Bharat)
यह भी पढ़ें: लखनऊ एयरपोर्ट पर 3.19 करोड़ का ड्रग्स बरामद; बैंकॉक से लेकर लखनऊ पहुंचा पैसेंजर गिरफ्तार
Last Updated : May 1, 2026 at 3:29 PM IST

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