ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ली बैठक, नहीं दिखे हुड्डा गुट के नेता

पलवल: हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रदेश के पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पलवल स्थित जाट धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी और किसान संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक ली. हालांकि बैठक से हुड्डा गुट के नेता गायब रहे. बैठक के दौरान पलवल जिले में सद्भावना यात्रा की रूपरेखा बनाई गई और यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

हुड्डा गुट के नेता रहे नदारद: हालांकि इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा खेमे के बड़े नेता जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मंत्री करन दलाल और पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया बैठक में नदारद रहे. जब बीरेंद्र सिंह से इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि “मैं और हुड्डा आपस में रिश्तेदार हैं. पूर्व मंत्री करन दलाल और हुड्डा आपस में रिश्तेदार हैं, हम आपस में सहमति बना लेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है."

हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ली बैठक (ETV Bharat)

कांग्रेस पर बापू-बेटा की राजनीति के आरोपों पर सफाई: चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर बापू-बेटा की राजनीति करने के आरोपों पर कहा कि, "मैंने छह साल पहले चुनावी राजनीति न करने का ऐलान किया था, लेकिन यह नहीं कहा कि मैं राजनीति से पूरी तरह दूर हो जाऊंगा.मैं कांग्रेस को मजबूत करने का हर प्रयास करूंगा. इस यात्रा में सभी बापू-बेटा (भूपेंद्र-दीपेंद्र) और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे. यह यात्रा राहुल गांधी से सलाह-मशवरा करके बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही है.”

सद्भावना पदयात्रा की रूपरेखा: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, "यह सद्भावना यात्रा 4 जनवरी को पलवल जिले की सीमा में प्रवेश करेगी. 4 और 5 जनवरी को होडल में, 6 और 7 जनवरी को हथीन में तथा 8 और 9 जनवरी को पलवल में पदयात्रा आयोजित की जाएगी. यह पदयात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांवों से निकलकर लोगों से जनसंपर्क करेगी."