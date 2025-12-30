ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ली बैठक, नहीं दिखे हुड्डा गुट के नेता

हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर पलवल में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बैठक कर यात्रा की रूपरेखा तैयार की.

Chaudhary Birendra Singh Holds Meeting for Haryana Congress Sadbhavana Yatra
सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ली बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलवल: हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रदेश के पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पलवल स्थित जाट धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी और किसान संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक ली. हालांकि बैठक से हुड्डा गुट के नेता गायब रहे. बैठक के दौरान पलवल जिले में सद्भावना यात्रा की रूपरेखा बनाई गई और यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

हुड्डा गुट के नेता रहे नदारद: हालांकि इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा खेमे के बड़े नेता जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मंत्री करन दलाल और पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया बैठक में नदारद रहे. जब बीरेंद्र सिंह से इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि “मैं और हुड्डा आपस में रिश्तेदार हैं. पूर्व मंत्री करन दलाल और हुड्डा आपस में रिश्तेदार हैं, हम आपस में सहमति बना लेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है."

हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ली बैठक (ETV Bharat)

कांग्रेस पर बापू-बेटा की राजनीति के आरोपों पर सफाई: चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर बापू-बेटा की राजनीति करने के आरोपों पर कहा कि, "मैंने छह साल पहले चुनावी राजनीति न करने का ऐलान किया था, लेकिन यह नहीं कहा कि मैं राजनीति से पूरी तरह दूर हो जाऊंगा.मैं कांग्रेस को मजबूत करने का हर प्रयास करूंगा. इस यात्रा में सभी बापू-बेटा (भूपेंद्र-दीपेंद्र) और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे. यह यात्रा राहुल गांधी से सलाह-मशवरा करके बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही है.”

सद्भावना पदयात्रा की रूपरेखा: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, "यह सद्भावना यात्रा 4 जनवरी को पलवल जिले की सीमा में प्रवेश करेगी. 4 और 5 जनवरी को होडल में, 6 और 7 जनवरी को हथीन में तथा 8 और 9 जनवरी को पलवल में पदयात्रा आयोजित की जाएगी. यह पदयात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांवों से निकलकर लोगों से जनसंपर्क करेगी."

भाजपा पर साधा निशाना: चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "भाजपा किसान विरोधी पार्टी है. भाजपा ने देश की सेना को कमजोर करने का कार्य किया और अग्निवीर योजना से युवाओं के साथ अन्याय किया.भाजपा ने एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया और गरीबों पर कुठाराघात किया.इस प्रकार की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी."

धर्म और सामाजिक ताने-बाने पर भाजपा की राजनीति: चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि, "हरियाणा में भाजपा का कोई हथियार काम नहीं आया, तो उन्होंने धर्म और सम्प्रदाय की राजनीति शुरू कर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया. भाजपा ने प्रदेश के सामाजिक ढांचे को तोड़ा. प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को फिर से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के मार्गदर्शन में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भावना पदयात्रा निकाल रहे हैं."

जानें क्या बोले जिलाध्यक्ष: पलवल जिले के जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने बताया कि, "यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है. पलवल जिले में इस यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा. सद्भावना यात्रा का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और लोगों के बीच भाईचारा कायम करना है. यह पदयात्रा हरियाणा में कांग्रेस की सकारात्मक छवि बनाने और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने में अहम भूमिका निभाएगी."

ये भी पढ़ें: एनसीआर में निर्माण कार्य बंद, हरियाणा सरकार देगी श्रमिकों को राहत, हर सप्ताह 2602 रुपये की करेगी मदद

ये भी पढ़ें:हरियाणा के "गब्बर" का ममता पर तीखा प्रहार, बोले- "दीदी के राज में महिलाएं असुरक्षित, बंगाल बना अपराधियों का गढ़"

TAGGED:

HARYANA CONGRESS SADBHAVANA YATRA
CHAUDHARY BIRENDRA SINGH MEETING
CONGRESS BRIJENDRA SINGH YATRA
CONGRESS YATRA SCHEDULE
PALWAL CONGRESS SADBHAVANA YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.