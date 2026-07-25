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अनूठा संयोग! एक मंच पर बाड़मेर की तीन बेटियों सहित चार साध्वियों का थार नगरी में चातुर्मास

बाड़मेर : बाड़मेर जैन समाज के लिए इस वर्ष चातुर्मास कई मायनों में विशेष और ऐतिहासिक बन गया है. जैन श्री श्वेतांबर खतरगच्छ संघ चातुर्मास कमेटी के तत्वाधान में आयोजित चातुर्मास में बाड़मेर की तीन बेटियों और एक फलोदी की साध्वी आध्यात्मिक चातुर्मास कर रही है. यह साध्वियां आगामी 4 महीने तक आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को लाभान्वित करेंगी, जिसे श्रद्धालु विशेष सौभाग्य मान रहे हैं.

एक ही चातुर्मास में बाड़मेर की तीन बेटियों का साध्वी के रूप में साधना करना बाड़मेर जैन समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय माना जा रहा है. इनमें सबसे खास बात यह है कि साध्वी दीप्तिप्रज्ञा श्रीजी का 16 वर्षों के बाद बाड़मेर में पुनः चातुर्मास हो रहा है. इससे पहले उन्होंने वर्ष 2010 में बाड़मेर में चातुर्मास किया था. सांसारिक जीवन में चंद्रा मेहता के नाम से पहचान वाली साध्वी दीप्तिप्रज्ञा श्रीजी ने वर्ष 1990 में महज 18 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों को त्याग कर संयम का मार्ग चुनते हुए साध्वी डॉ. विधुत्प्रभा श्रीजी के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की थी.

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वहीं, बाड़मेर निवासी भावना सांखलेचा, जो कि अब साध्वी ध्यानरुचि श्रीजी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने फरवरी 2025 में साध्वी डॉ. विधुत्प्रभा श्रीजी के सानिध्य में बाड़मेर में दीक्षा ग्रहण की थी. दीक्षा के बाद उनका पहला चातुर्मास बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना में संपन्न हुआ था, जबकि दूसरे वर्ष उन्हें बाड़मेर में चातुर्मास का अवसर मिला है. इसी तरह बाड़मेर निवासी आरती बोथरा, जो दीक्षा के बाद साध्वी अपूर्वरुचि श्रीजी के रूप में पहचान रखती हैं, उन्होंने भी फरवरी 2025 में साध्वी डॉ. विधुत्प्रभा श्रीजी के सानिध्य में बाड़मेर में दीक्षा ग्रहण की थी. इन्होंने पहले चातुर्मास बाड़मेर में किया था और अब लगातार दूसरे साल भी बाड़मेर में चातुर्मास कर रही है.