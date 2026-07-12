चातुर्मास: 25 जुलाई से थम जाएंगे मांगलिक कार्य, 22 की बड़ल्या नवमी और 25 को देवशयनी एकादशी पर स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त
25 जुलाई, देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास शुरू हो जाएगा और अगले 4 महीने तक विवाह सहित अधिकांश मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा.
Published : July 12, 2026 at 7:57 PM IST
जयपुर: सनातन संस्कृति में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होने वाला चातुर्मास इस वर्ष 25 जुलाई से शुरू होगा. इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन और अन्य मांगलिक कार्यों पर चार महीने के लिए विराम लग जाएगा. इससे पहले 22 जुलाई को बड़ल्या नवमी और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी दो ऐसे स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होंगे, जिनमें बिना शुभ मुहूर्त निकाले भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. यही कारण है कि इन दोनों तिथियों पर शहर में हजारों विवाह संस्कार होंगे.
22 और 25 जुलाई को शुभ कार्यों की रहेगी धूम: ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार 22 जुलाई को बड़ल्या नवमी और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी दोनों ही स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त हैं. इन तिथियों पर पंचांग के अनुसार अलग से शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती. इसलिए इन्हें मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. खास बात ये है कि 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास शुरू हो जाएगा और अगले चार महीने तक विवाह सहित अधिकांश मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. ऐसे में लोग चातुर्मास शुरू होने से पहले इन दोनों शुभ तिथियों पर अपने विवाह संस्कार, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा और अन्य शुभ कार्य संपन्न करने को प्राथमिकता दे रहे हैं.
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देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास: उन्होंने बताया कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाएंगे. धार्मिक मान्यता है कि वे क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर चार महीने तक विश्राम करते हैं. इस अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है. भगवान विष्णु के शयन में रहने के कारण मांगलिक और वैवाहिक कार्य नहीं होंगे. इस दौरान विशेष रूप से जप-तप-दान-धर्म का बहुत महत्व होता है. इस दौरान ये सहस्र गुना फल देने वाला होता है. साथ ही इन चार महीनों के अंदर जैन साधु संत एक ही स्थान पर साधना करते हैं.
चातुर्मास में भगवान शिव संभालते हैं सृष्टि का संचालन: धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में रहते हैं, तब सृष्टि के पालन और संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं. इसी कारण चातुर्मास के दौरान शिव उपासना का विशेष महत्व माना गया है. सावन और भाद्रपद जैसे पवित्र महीने भी इसी अवधि में आते हैं, जिनमें शिव आराधना, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, सोमवार व्रत और शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि इस समय भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करते हैं. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भगवान शिव के साथ उनका परिवार भी सहयोग करता है. पहला महीना ही सावन का होता है जो पूरी तरह भगवान भोलेनाथ का होता है. फिर भादो के महीने में भगवान गणेश का जन्मोत्सव रहता है. इसके बाद नवरात्रि आ जाते हैं.
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साधना, संयम और धर्म पालन का विशेष काल: चातुर्मास को आध्यात्मिक साधना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है. इस दौरान संत-महात्मा एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन, सत्संग और धर्म प्रचार करते हैं. कई लोग इस अवधि में विशेष नियम या संकल्प भी लेते हैं. वहीं चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर होता है. उसी दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.
चातुर्मास में ये चीजें वर्जित: चातुर्मास में हरी पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक, मेथी, चौलाई, सरसों आदि) विशेष रूप से सावन में नहीं खाई जातीं. धार्मिक मान्यता के साथ-साथ वर्षा ऋतु में इनमें सूक्ष्म जीवों की संभावना भी ज्यादा रहती है. इसी तरह दही का सेवन भाद्रपद में त्याज्य माना गया है. इसके अलावा लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है. शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन निषिद्ध माना गया है.
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प्रकृति और धर्म का समन्वय: चातुर्मास वर्षा ऋतु के दौरान आता है. प्राचीन काल में लगातार वर्षा के कारण यात्रा करना कठिन होता था, इसलिए ऋषि-मुनि एक स्थान पर निवास कर लोगों को धर्म, संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान देते थे. इसी परंपरा ने आगे चलकर चातुर्मास को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया. ये काल केवल पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और सदाचार का भी संदेश देता है.