25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास, चार माह तक योगनिद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, जानिए पूजा, व्रत और धार्मिक नियमों का महत्व
चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर तुलसी दल एवं मंजरी अर्पित करना शुभ है.
Published : July 14, 2026 at 9:32 AM IST
बीकानेर: सनातन धर्म में चातुर्मास को आध्यात्मिक साधना, संयम, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना का सबसे पवित्र काल माना गया है. धर्म शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी (हरिशयनी) एकादशी से भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले चार माह तक सृष्टि के पालन का दायित्व देवशक्तियों के माध्यम से संचालित होता है. इसी कारण इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. इस वर्ष 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का शुभारंभ होगा, जबकि 20 नवंबर 2026 को देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ इसका समापन होगा. इसी दिन से विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य भी पुनः प्रारंभ होंगे.
पंचांग निर्माता एवं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार चातुर्मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है. इस अवधि में ऋषि-मुनि भी एक स्थान पर रहकर साधना करते थे. इसलिए आज भी इस काल में पूजा-पाठ, सत्संग, भागवत कथा, रामायण पाठ, दान-पुण्य और धर्म-कर्म का विशेष महत्व माना जाता है.
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भगवान विष्णु की आराधना से मिलता है विशेष पुण्य : किराडू ने बताया कि चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए. भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर तुलसी दल एवं तुलसी मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है. श्रद्धालुओं को प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम, पुरुषसूक्त, विष्णु पुराण, विष्णु अथर्वशीर्ष तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए. साथ ही लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करने से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है. उन्होंने बताया कि चातुर्मास में स्नान, दान, जप, हवन और देवपूजन का अक्षय फल प्राप्त होता है. प्रतिदिन या विशेष तिथियों पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा, संध्या के समय दीपदान और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. पद्म पुराण में वर्णित है कि चातुर्मास में श्रद्धापूर्वक किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का फल अनेक यज्ञों के समान प्राप्त होता है.
शिव और विष्णु की संयुक्त आराधना का भी महत्व: पंडित किराडू के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा का भी विधान है. इस दौरान तुलसी, बिल्वपत्र अर्पित करना, दीपदान करना और नियमित परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में की गई साधना कई गुना अधिक फलदायी होती है.
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इन नियमों का करें पालन: धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में सात्विक जीवनशैली अपनानी चाहिए. श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका दान करना शुभ माना गया है. भाद्रपद मास में दही का सेवन त्यागकर दान करना चाहिए. अश्विन मास में दूध का त्याग कर उसका दान करना श्रेष्ठ माना गया है. कार्तिक मास में घी और दाल का सेवन छोड़कर उनका दान करना पुण्यदायी माना गया है. उपवास के दिनों में सात्विक एवं हल्का भोजन करें तथा यथासंभव एक समय ही भोजन ग्रहण करें. भूमि के भीतर उगने वाली कुछ सब्जियों से परहेज रखने का भी विधान बताया गया है. सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना और ब्रह्मचर्य, संयम तथा सदाचार का पालन करना विशेष फलदायी माना गया है. चातुर्मास व्रत का उद्यापन कार्तिक शुक्ल द्वादशी या पूर्णिमा के दिन करना चाहिए.
मांगलिक कार्यों पर रहता है विराम: धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के कारण चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते. हालांकि पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना का महत्व इस अवधि में कई गुना बढ़ जाता है.