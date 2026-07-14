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25 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास, चार माह तक योगनिद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, जानिए पूजा, व्रत और धार्मिक नियमों का महत्व

बीकानेर: सनातन धर्म में चातुर्मास को आध्यात्मिक साधना, संयम, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना का सबसे पवित्र काल माना गया है. धर्म शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी (हरिशयनी) एकादशी से भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले चार माह तक सृष्टि के पालन का दायित्व देवशक्तियों के माध्यम से संचालित होता है. इसी कारण इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. इस वर्ष 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का शुभारंभ होगा, जबकि 20 नवंबर 2026 को देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण के साथ इसका समापन होगा. इसी दिन से विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य भी पुनः प्रारंभ होंगे.

पंचांग निर्माता एवं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार चातुर्मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है. इस अवधि में ऋषि-मुनि भी एक स्थान पर रहकर साधना करते थे. इसलिए आज भी इस काल में पूजा-पाठ, सत्संग, भागवत कथा, रामायण पाठ, दान-पुण्य और धर्म-कर्म का विशेष महत्व माना जाता है.

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भगवान विष्णु की आराधना से मिलता है विशेष पुण्य : किराडू ने बताया कि चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए. भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर तुलसी दल एवं तुलसी मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है. श्रद्धालुओं को प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम, पुरुषसूक्त, विष्णु पुराण, विष्णु अथर्वशीर्ष तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए. साथ ही लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करने से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है. उन्होंने बताया कि चातुर्मास में स्नान, दान, जप, हवन और देवपूजन का अक्षय फल प्राप्त होता है. प्रतिदिन या विशेष तिथियों पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा, संध्या के समय दीपदान और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. पद्म पुराण में वर्णित है कि चातुर्मास में श्रद्धापूर्वक किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का फल अनेक यज्ञों के समान प्राप्त होता है.