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चातुर्मास की ब्रेक और डीजे का क्रेज, बीकानेर में खामोश हुए शहनाई-बैंड के सुर, रोजी-रोटी के संकट में हजारों कलाकार

प्रभावित हो रहा कारोबार : बीकानेर के बैंड संचालक गजानंद भार्गव बताते हैं कि पहले शादी का सीजन शुरू होने से कई महीने पहले ही बैंड की बुकिंग हो जाती थी. एक-एक बैंड के पास लगातार कार्यक्रम रहते थे और कलाकारों को पर्याप्त रोजगार मिल जाता था. बारात में बजने वाली पारंपरिक धुनें, फिल्मी गीत, धार्मिक धुनें और लाइव वादन लोगों के आकर्षण का केंद्र होते थे, लेकिन अब यह परंपरा तेजी से कम होती जा रही है.

डीजे संस्कृति के हावी होने के कारण लोग अब बारात में केवल साउंड सिस्टम ले जाना पसंद करते हैं. बीकानेर के बैंड संचालक श्याम देराश्री और गजानंद भार्गव बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी डीजे को आधुनिकता का प्रतीक मानती है. नतीजा यह है कि मांगलिक आयोजनों में बैंड की मांग दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, जिससे इस काम पर निर्भर कलाकारों की आय में भारी गिरावट आई है.

एक दौर था जब शादी की बारात बैंड की मधुर धुनों के बिना अधूरी मानी जाती थी. दूल्हे की घुड़चढ़ी से लेकर बारात की अगुवाई तक बैंड की स्वर लहरियां पूरे माहौल को उत्सव में बदल देती थीं. लेकिन बदलते समय के साथ डीजे संस्कृति ने बैंड की जगह लेना शुरू कर दिया है. वहीं अब देवशयनी एकादशी से शुरू हुए चातुर्मास के कारण अगले चार महीने तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगने से बैंड व्यवसाय पूरी तरह ठप हो जाएगा. इससे इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है.

बीकानेर: बदलते दौर के साथ विवाह समारोहों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है. आधुनिक साउंड सिस्टम, हाई पावर डीजे, लेजर लाइट और नए ट्रेंड के बीच कभी शादी-ब्याह की पहचान रहे पारंपरिक बैंड अब धीरे-धीरे हाशिए पर पहुंचते नजर आ रहे हैं. एक समय था जब बैंड की बुकिंग के बिना बारात की तारीख तय नहीं मानी जाती थी, लेकिन आज अधिकांश लोग डीजे को प्राथमिकता देने लगे हैं.

​डीजे की तेज धुन में कहीं खो न जाए शादी की वो पुरानी रौनक (फोटो ईटीवी भारत gfx)

डीजे ने डाला प्रभाव : बैंड संचालक श्याम देराश्री का कहना है कि डीजे के बढ़ते प्रचलन ने बैंड व्यवसाय की कमर तोड़ दी है. आज अधिकांश लोग डीजे को आधुनिक और आकर्षक मानते हैं. कई बार बारात में केवल डीजे ही ले जाया जाता है और बैंड की जरूरत महसूस नहीं की जाती. ऐसे में बैंड संचालकों की आमदनी लगातार घट रही है. उन्होंने बताया कि यह व्यवसाय पूरी तरह विवाह और मांगलिक आयोजनों पर निर्भर है. वर्ष में पहले से ही मलमास और अब चातुर्मास के कारण कई महीनों तक विवाह और अन्य शुभ कार्य नहीं होते.

​गूंजती थीं जिनकी धुनें, आज वो खामोश हैं (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

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पूरे साल नहीं कारोबार : ऐसे में पूरे वर्ष में केवल पांच से छह महीने ही ऐसे होते हैं, जब बैंड संचालकों को नियमित काम मिल पाता है. चातुर्मास शुरू होते ही बुकिंग पूरी तरह बंद हो जाती है और अगले चार महीने तक अधिकांश बैंड संचालकों के पास कोई काम नहीं रहता. महावीर भार्गव ने बताया कि आम लोगों को लगता है कि केवल बैंड मालिक प्रभावित होते हैं, जबकि वास्तव में इस व्यवसाय से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं. एक बैंड में ट्रंपेट, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, ढोल, ड्रम और ताशा बजाने वाले कलाकार, लाइट उठाने वाले कर्मचारी, जनरेटर ऑपरेटर, वाहन चालक, यूनिफॉर्म तैयार करने वाले दर्जी, वाद्य यंत्रों की मरम्मत करने वाले कारीगर और अन्य सहायक कर्मचारी भी अपनी आजीविका कमाते हैं. जब बैंड नहीं बजते तो इन सभी लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है.

डीजे के बढ़ते क्रेज के कारण बैंड व्यवसाय ठप (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

केवल इसी पर निर्भरता : देराश्री ने कहा कि कई कलाकार ऐसे हैं जो सालभर केवल बैंड के काम पर निर्भर रहते हैं. चातुर्मास और ऑफ-सीजन के दौरान उन्हें मजदूरी, पेंटिंग, ठेला चलाने या अन्य छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं, ताकि परिवार का खर्च चल सके. बढ़ती महंगाई के बीच चार महीने तक आय का लगभग पूरी तरह बंद हो जाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.

नई पीढ़ी का जुड़ाव नहीं : बैंड संचालक श्याम देराश्री और महावीर भार्गव के अनुसार पहले विवाह समारोहों में बैंड को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था. परिवार अपनी पसंद की धुनें बजवाते थे और बारात की रौनक बैंड से ही बढ़ती थी. अब तेज आवाज वाले डीजे और आधुनिक संगीत ने पारंपरिक बैंड की पहचान को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है. इससे नई पीढ़ी भी बैंड वादन सीखने में रुचि नहीं दिखा रही, जिससे यह पारंपरिक कला धीरे-धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रही है.

डीजे संस्कृति ने तोड़ी बैंड कारोबार की कमर (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

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धीरे धीरे कम हो रहा : देराश्री ने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में कई पुराने और प्रतिष्ठित बैंड संचालकों को नए विकल्प की ओर ध्यान देना पड़ेगा. उन्होंने कहा की आधुनिकता को अपनाने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक बैंड संस्कृति को भी महत्व दें. इससे न केवल एक पुरानी परंपरा जीवित रहेगी, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रह सकेगी.

बैंड कलाकारों पर मंडराया आजीविका का संकट (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

​लुप्त हो रही है कला, नई पीढ़ी बना रही दूरी : ​आजीविका की अनिश्चितता और समाज में घटते आकर्षण के कारण अब नई पीढ़ी इस पारंपरिक कला को सीखने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है. जानकारों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ ही सालों में यह खूबसूरत लोक संस्कृति और जीवंत वादन कला पूरी तरह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी.