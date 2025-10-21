ETV Bharat / state

छतरपुर की पॉश कॉलोनी में घुसा 10 फीट लंबा अजगर, दिवाली के जश्न में डूबे लोगों में हड़कंप

छतरपुर में दिवाली की रात अचानक कॉलोनी में पहुंचा अजगर. आतिशबाजी में लगे लोगों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद सर्पमित्र ने पकड़ा.

Snake Friend Rescue Python
छतरपुर में अजगर पहुंचने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 6:14 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 6:26 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक पॉश कॉलोनी में दीपावली के दिन एक 10 फीट लंबा अजगर घुस आया. कॉलोनी में दिवाली मना रहे लोगों ने जैसे ही विशालकाय अजगर को देखा, वहां हड़कंप मच गया. देखते ही देखते भारी भीड़ अजगर को देखने के लिए जुट गई. आनन फानन में वन विभाग को सूचित किया गया. सर्प मित्र करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को काबू करने में सफल हुआ.

कॉलोनी में अजगर की एंट्री से मचा हड़कंप

पन्ना रोड स्थित नंदा कनन कॉलोनी में दिवाली की रात एक विशाल अजगर घुस गया, जिस समय अजगर कॉलोनी में पहुंचा उस वक्त सभी लोग दिवाली के उत्सव में डूबे हुए थे. जमकर आतिशबाजी चल रही थी. इस दौरान अचानक 10 फिट लंबा खतरनाक अजगर सांप कॉलोनी के अंदर घुस गया. अजगर को देखकर लोग हैरान रह गए.

कॉलोनी में अजगर को रेंगता देखकर मचा हड़कंप (ETV Bharat)

सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर

घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया. सर्प मित्र टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया. करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. सर्प मित्र आकाश सिंह राठौर ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

सर्प मित्र आकाश सिंह राठौर ने बताया कि "छतरपुर की पन्ना रोड स्थित नंदा कनन कॉलोनी में करीब 10 फिट लंबा अजगर घुस गया था. सूचना मिलने पर करीब रात 12 बजे तत्काल मौके पर पहुंचे और अजगर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. यह अजगर कुत्ता, बकरी और 5 फीट तक के बच्चे को आसानी से निगल सकता है."

छतरपुर वन विभाग के रेंजर बुद्ध सेन कोल ने बताया कि "बीती रात नंदन कानन कॉलोनी से अजगर के आने की सूचना मिली थी. जिस पर तुरंत सर्प मित्र को भेजा गया और अजगर को सुरक्षित पकड़कर रात में ही जंगल मे छोड़ दिया गया. अजगर की करीब 10 फीट लंबाई थी. किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है."

