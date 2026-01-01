ETV Bharat / state

चतरा पुलिस ने नशे के तस्करों की तोड़ी कमर, पहली बार जब्त हुई अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति

चतरा पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहली बार अवैध काम से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया है.

अफीम की फसल पर चला ट्रैक्टर (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 1, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
रांची: जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक नशा तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने राज्यभर में सबसे बेहतर काम किया है. इस दौरान पहली बार चतरा पुलिस द्वारा नशे के तस्करों द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति को भी जब्त किया गया है.

क्या है आंकड़ा?

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, चतरा पुलिस ने अवैध नशे और शराब के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर तस्करों पर करारा प्रहार किया है. इस अवधि में कुल 90 मामलों में कार्रवाई करते हुए 201 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध शराब, गांजा तथा डोडा समेत बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है.

chatra police
ट्रैक्टर चलाकर नष्ट की अफीम की खेती (Etv bharat)

एनसीबी से प्राप्त मूल्य के आधार पर नशे के सामान जो जब्त किए गए हैं, उनका मूल्यांकन लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का है. हमारी टीम ने अफीम की फसल को उगने से पहले ही नष्ट कर दिया है. ट्रैक्टर और जेसीबी से लगभग 359 एकड़ अफीम की फसल को उपजने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है: सुमित कुमार अग्रवाल, एसपी, चतरा

करोड़ों के मादक पदार्थ और संपत्ति जब्त

चतरा पुलिस ने साल 2025 में कुल 86.539 किलोग्राम अफीम, 5.259 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 3.021 किलोग्राम गांजा और 1130.19 किलोग्राम डोडा जब्त किया है. इसके अलावा करीब 78.17 लाख रुपये नकद सहित कुल 4.32 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति एवं मादक पदार्थों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सीज किया गया है.

पहली बार चल अचल संपत्ति कुर्क

झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चतरा पुलिस ने झारखंड में पहली बार अवैध नशे के कारोबार से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क कराने में सफलता हासिल की. आरोपी जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर नांगी के नाम पर खरीदे गये दो प्लॉट तथा उस पर बने मकान के अलावा विभिन्न बैंकों में जमा 3.42 लाख रुपये को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-क्यू के तहत कुर्क कर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया है.

एनडीपीएस, PIT NDPS और CCA के तहत कड़ी कार्रवाई

2025 के दौरान चतरा जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कई प्रकरणों में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, डोडा और नकदी बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. जिले में नशा कारोबारी के तीन कुख्यात आरोपियों के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा गया, जिनमें से एक आरोपी देवेंद्र मुंडा को एक साल के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी हुआ.

