चतरा में छह माह के मासूम की चोरी मामले का खुलासा, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर बच्चे को सकुशल बरामद किया
चतरा पुलिस ने एक मासूम बच्चे की चोरी के मामले का खुलासा किया है. बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है.
Published : December 16, 2025 at 7:32 PM IST
चतरा: जिले में छह माह के मासूम बच्चे की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन कर दिया है. पुलिस की मुस्तैदी से न केवल चोरी का राज खुला, बल्कि मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को बड़ी राहत मिली है.
एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा
एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कदहे गांव निवासी सरोज देवी, पति नीलेश गंझू, ने लावालौंग थाना में लिखित आवेदन देकर सूचना दी थी कि रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति उनके छह माह के बच्चे को चोरी कर ले गया. सूचना मिलते ही थाना स्तर पर तत्परता दिखाई गई और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया.
विशेष टीम गठित कर की गई जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए लावालौंग थाना में कांड दर्ज किया गया. एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच एवं छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मामले का त्वरित उद्भेदन कर बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए.
तकनीकी साक्ष्य से मिला अहम सुराग
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए. इसी क्रम में पता चला कि चोरी किया गया बच्चा पीड़िता की गोतनी सुगिया देवी के पास है. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने त्वरित छापेमारी कर बच्चे को सुगिया देवी के पास से सकुशल बरामद कर लिया.
आगे की कानूनी कार्रवाई जारी
पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें:
खूंटी में बिखर रहा बचपन! मां की तलाश में भटकता रहा मासूम, सीडब्ल्यूसी ने भेजा अनाथालय
बच्चा बेचने की क्या है कहानी! ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से जानें, परत-दर-परत खुलती सच्चाई