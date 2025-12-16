ETV Bharat / state

चतरा में छह माह के मासूम की चोरी मामले का खुलासा, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर बच्चे को सकुशल बरामद किया

मीडिया को जानकारी देते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )

चतरा: जिले में छह माह के मासूम बच्चे की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन कर दिया है. पुलिस की मुस्तैदी से न केवल चोरी का राज खुला, बल्कि मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को बड़ी राहत मिली है.

एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा

एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कदहे गांव निवासी सरोज देवी, पति नीलेश गंझू, ने लावालौंग थाना में लिखित आवेदन देकर सूचना दी थी कि रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति उनके छह माह के बच्चे को चोरी कर ले गया. सूचना मिलते ही थाना स्तर पर तत्परता दिखाई गई और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया.

मीडिया को जानकारी देते एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल (ETV Bharat)

विशेष टीम गठित कर की गई जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए लावालौंग थाना में कांड दर्ज किया गया. एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच एवं छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मामले का त्वरित उद्भेदन कर बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए.