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चतरा पुलिस ने 60 लाख की ज्वेलरी चोरी मामले का किया खुलासा, ओडिशा के गुलगुलिया गिरोह का एक्टिव सदस्य गिरफ्तार

चतरा: पुलिस ने अनुमानित 60 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी का खुलासा किया है. चतरा पुलिस ने ओडिशा के जाखापुर थाना क्षेत्र के तहत दशमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी कुख्यात गुलगुलिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है. मामले का खुलासा एसपी अनिमेष नैथानी ने प्रेस वार्ता में किया है.

गिरफ्तार बदमाश का मिला आपराधिक रिकॉर्ड: एसपी

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई चोरी, छिनतई और डिक्की से सामान उड़ाने की घटनाओं में शामिल रहा है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि उसने चतरा जिले के पत्थलगड़ा और जोरी थाना क्षेत्र में भी ज्वेलरी कारोबारियों से छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था.

जानकारी देते हुए एसपी अनिमेष नैथानी (Etv Bharat)

पुलिस जांच में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा

एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी दीपक प्रधान ने दिलीप सोनी की दुकान की कई दिनों तक रेकी की थी. इसके बाद वह ग्राहक बनकर दुकान पहुंचा और व्यवसायी को आधा किलो चोरी का सोना सस्ते दामों में बेचने का प्रस्ताव दिया. इसी बहाने उसने व्यवसायी की गतिविधियों, आने-जाने के समय और जेवरात ले जाने के तरीके की पूरी जानकारी जुटाई. योजना के तहत बाद में बाइक की डिक्की से लाखों रुपये के जेवरात उड़ा लिए गए.