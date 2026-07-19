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चतरा पुलिस ने 60 लाख की ज्वेलरी चोरी मामले का किया खुलासा, ओडिशा के गुलगुलिया गिरोह का एक्टिव सदस्य गिरफ्तार

चतरा पुलिस ने 60 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Accused in Chatra police custody
चतरा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 7:30 PM IST

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चतरा: पुलिस ने अनुमानित 60 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी का खुलासा किया है. चतरा पुलिस ने ओडिशा के जाखापुर थाना क्षेत्र के तहत दशमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी कुख्यात गुलगुलिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है. मामले का खुलासा एसपी अनिमेष नैथानी ने प्रेस वार्ता में किया है.

गिरफ्तार बदमाश का मिला आपराधिक रिकॉर्ड: एसपी

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई चोरी, छिनतई और डिक्की से सामान उड़ाने की घटनाओं में शामिल रहा है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि उसने चतरा जिले के पत्थलगड़ा और जोरी थाना क्षेत्र में भी ज्वेलरी कारोबारियों से छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था.

जानकारी देते हुए एसपी अनिमेष नैथानी (Etv Bharat)

पुलिस जांच में हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा

एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी दीपक प्रधान ने दिलीप सोनी की दुकान की कई दिनों तक रेकी की थी. इसके बाद वह ग्राहक बनकर दुकान पहुंचा और व्यवसायी को आधा किलो चोरी का सोना सस्ते दामों में बेचने का प्रस्ताव दिया. इसी बहाने उसने व्यवसायी की गतिविधियों, आने-जाने के समय और जेवरात ले जाने के तरीके की पूरी जानकारी जुटाई. योजना के तहत बाद में बाइक की डिक्की से लाखों रुपये के जेवरात उड़ा लिए गए.

ओडिशा का आकाश प्रधान चला रहा था गिरोह

चतरा पुलिस के मुताबिक, इस संगठित गिरोह का सरगना ओडिशा का आकाश प्रधान है. वह गिरोह में शामिल युवकों को अपराध करने के लिए एक लाख रुपये मासिक तक का भुगतान करता था. गिरोह में ओडिशा के दशमनिया एवं आसपास के गांवों के दर्जनों युवक शामिल हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से कई राज्यों में चोरी और छिनतई की वारदातों के लिए भेजा जाता था.

गिरोह के सदस्यों को हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, वहां उन्हें बाइक और कार की डिक्की बिना नुकसान पहुंचाए खोलने, भीड़ में पहचान छिपाने, रेकी करने तथा वारदात के बाद तेजी से फरार होने की तकनीक सिखाई जाती थी. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें अलग-अलग राज्यों में सक्रिय कर दिया जाता था: अनिमेष नैथानी, एसपी

बता दें कि चतरा जिले के इटखोरी बाजार से 12 जुलाई को ज्वेलरी व्यवसायी दिलीप सोनी की बाइक की डिक्की से 60 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी हो गए थे.

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ओडिशा का गुलगुलिया गिरोह
GULGULIYA GANG MEMBER ARRESTED
60 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा
JEWELRY THEFT CASE SOLVED IN CHATRA

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