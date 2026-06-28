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चतरा पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ 36 लाख का डोडा, तस्कर फरार

चतरा: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर गांव में छापेमारी करके 912 किलोग्राम डोडा (पोस्ता भूसी) बरामद किया है. बरामद डोडा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

इस संबंध में रविवार को समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर गांव में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान गांव निवासी जंगाली गंझू के घर से भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी जंगाली गंझू मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

जानकारी देते हुए सिमरिया एसडीपीओ (Etv Bharat)

मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश!

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा. एसडीपीओ ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. नशे के कारोबार में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.