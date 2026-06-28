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चतरा पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ 36 लाख का डोडा, तस्कर फरार

चतरा पुलिस ने होसिर गांव से 912 किलोग्राम डोडा बरामद किया है.

SDPO Nagargoje Shubham Bhausaheb
सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 28, 2026 at 8:43 PM IST

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चतरा: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर गांव में छापेमारी करके 912 किलोग्राम डोडा (पोस्ता भूसी) बरामद किया है. बरामद डोडा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

इस संबंध में रविवार को समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना क्षेत्र के होसिर गांव में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान गांव निवासी जंगाली गंझू के घर से भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी जंगाली गंझू मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

जानकारी देते हुए सिमरिया एसडीपीओ (Etv Bharat)

मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश!

पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा. एसडीपीओ ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. नशे के कारोबार में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कहां-कहां सप्लाई होता है डोडा, की जा रही है जांच: पुलिस

उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद डोडा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों में की जानी थी. इसके लिए तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. इस छापेमारी अभियान में लावालौंग थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विधायक प्रसाद यादव समेत जिला बल के जवान शामिल थे. पुलिस अधिकारियों ने इसे जिले में नशा तस्करी के खिलाफ हाल के दिनों की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक बताया है.

पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध कारोबार की जानकारी हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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तस्करों से डोडा बरामद
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